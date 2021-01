Flavio Insinna all’Eredità: “Una campionessa di…”. Gioco di parole e gelo in studio

Flavio Insinna ha svelato la risposta alla concorrente con un gioco di parole che ha lasciato di stucco i presenti in studio e gli spettatori

Nella puntata di ieri 4 gennaio 2020 in conduttore de l’Eredità è stato come sempre seguitissimo dal pubblico nella trasmissione pre serale che appassiona milioni di spettatori. Non si è ancora placato l’eco delle polemiche dopo la frase che ha fatto arrabbiare i cacciatori di qualche giorno fa, e che ha sollevato un grosso polverone nei suoi confronti ma anche della Rai. Durante il gioco, il conduttore aveva dichiarato, parlando della caccia, che “non si tratta di uno sport”, puntando il dito contro un attività che a lui proprio non piace. Questo suo commento non è piaciuto a Federcaccia, che con una missiva indirizzata alla rete pubblica, ha espresso tutte le perplessità nei confronti del conduttore e della stessa azienda pubblica. Chiedendo provvedimenti disciplinari nei suoi confronti ed annunciando anche azioni legali sia di Insinna che della Rai stessa. Insomma, una grana vera e propria che avrà di sicuro degli strascichi nelle prossime settimane.

Flavio Insinna è andato avanti per la sua strada, difendendo le sue idee e non facendo al momento marcia indietro su quanto dichiarato in diretta televisiva. Nella puntata di ieri è stato ancora una volta protagonista, come spesso gli capita nell’ultimo periodo. Insieme alla campionessa Chiara, ha vissuto una puntata importante con la concorrente che è arrivata con un punteggio altissimo al gioco finale della ghigliottina. La somma portata alla frase finale è stata di 110mila euro, ma il giallo è avvenuto dopo. Infatti la campionessa è caduta proprio sulla parola finale. Lei ha risposto “freni” ma purtroppo la parola chiave era “qualità”. Al momento della verità, il conduttore ha affermato: “Tu sei una campionessa di grande qualità, lo dimostrano le spiegazioni che hai dato”. Svelando così la parola corretta. Poi ha invitato la campionessa a riprovarci nella prossima puntata.