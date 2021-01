Giulia Salemi nella bufera, il motivo? la web influencer avrebbe detto alcune frasi di cattivo gusto contro Dayane Mello, i fan della modella brasiliana hanno iniziato a bombardare twitter per difendere la loro pupilla, ecco cosa è successo

Momenti di tensione all’interno della casa del Gf Vip, inizialmente tra Giulia Salemi e Dayane Mello si era creata una bella amicizia ma da un giorno all’altro qualcosa si è rotto, tutto è iniziato quando la nell’ultima puntata in prima serata, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti alcune clip in cui la Mello dava la sua opinione sulla nuova coppia, i Prelemi, (Giulia e Pierpaolo), dicendo che secondo lei questa relazione è una forzatura e che il loro sentimento non è reale, frasi che alla Salemi non sono affatto piaciute, tanto da fare affermazioni molto forti nei confronti di Dayane, ma le sue parole non del tutto carine hanno fatto molto arrabbiare gli utenti sul web, tanto da inscenare una rivolta su twitter, ecco cosa ha detto.

Giulia Salemi, frasi velenoso contro Dayane Mello, fan infuriati

“Io non sono sexy a letto. Probabilmente #Dayane è abituata a fare così con gli uomini” Ma avvisate #Giulia che dopo lei deve fare uno spettacolo di burlesque, NON AL CIRCO 🎪 🤡 #gfvip #rosmello pic.twitter.com/eqeq6dHrS1 — posso dirtelo? (@edoruta) December 30, 2020

Sul web è bufera per alcune frasi scomode dette da Giulia Salemi nei confronti di Dayane Mello, i fan della modella brasiliana non hanno affatto gradito alcune uscite inaccettabili della web influencer, anche nelle ultime ore la Salemi si è fatta sfuggire alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare i fan della Mello, tutti i vipponi hanno dovuto partecipare alla gara di Burlesque, in questa occasione Dayane ha confermato di essere disinvolta nel mostrarsi in atteggiamenti sexy, mentre invece Giulia ha avuto qualche difficoltà ma dopo lo spettacolo ha sganciato l’ennesima frecciatina velenosa contro la brasiliana dicendo “I miei pigiamini li vedete, ciabatta con il pelo, calzettini di spugna. Si vede che Dayane e Cecilia sono abituate a far questo con i loro uomini, io no”.

I video delle frasi velenose hanno immediatamente fatto il giro del web e moltissimi utenti hanno iniziato ad aggredire duramente la Salemi per questi scivoloni, un fan ha addirittura creato un video riassuntivo di tutte le cattiverie dette dalla gieffina, eccolo qui sotto.

Ecco qua la nostra ”paladina delle donne”, colei che probabilmente crede che il femminismo sia la scritta girl power sulla maglietta e il follow alla pagina di Freeda, ladies and gentleman: Giulia Salemi (con la simpaticissima collaborazione di Stefania Orlando). #GFVip pic.twitter.com/CqT5fe0Ntp — Julieth; (@juliearockstar) December 29, 2020

Sicuramente le parole della Salemi non sono passate inosservate, infatti sui social è nata una vera e propria polemica su queste frasi velenose, ovviamente gli utenti si sono divisi tra chi difende Giulia e chi sostiene Dayane, vedremo se nella prossima puntata Alfonso mostrerà queste clip alla Mello, scopriremo quale sarà la sua reazione.