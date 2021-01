L’isola dei famosi 2021 anticipazioni: svelato chi lo conduce ed il cast!

Vediamo insieme tutte le informazioni per quanto riguarda il programma L’Isola dei Famosi, dalla conduttrice al cast che ci sarà.

Un programma molto attesa di questo nuovo anno che è appena iniziato è proprio l‘Isola dei Famosi.

Vediamo insieme di capire che sarà la sua conduttrice o conduttore e chi potremmo trovare nel cast.

L’isola dei famosi 2021anticipazioni: svelato chi lo conduce ed il cast!

Come sappiamo lo scorso anno il programma super atteso non è andato in onda, quindi l’ultima edizione dell’Isola dei famosi, risale al 2019.

Dalle varie anticipazioni che stanno circolando in rete, sembra proprio che la padrona di casa non sarà Alessia Marcuzzi, ma un’altra donna del mondo dello spettacolo molto amata e seguita.

Dovremmo trovare, infatti Ilary Blasi come si legge dalle pagine di TvBlog, in precedenza si era parlato anche di Belen Rodriguez, ma la consorte di Francesco Totti ha avuto la meglio.

Come suo aiuto, direttamente sul posto, sembra ci sia Alvin, ma per il momento ancora non è stato confermato.

Il programma, ovviamente, dato il periodo davvero particolare che stiamo vivendo, dovrebbe iniziare nella primavera di quest’anno, forse verso la fine di marzo, ma ancora non c’è una data precisa e confermata.

Il tutto verrà modificato in base a come si evolve l’emergenza sanitaria mondiale causa Covid 19.

Sempre dallo stesso sito, per quanto riguarda il cast, si fa il nome di Asia Argento, ma per il momento ancora non è stato confermato nulla, e si parla anche di una grande cifra per il suo compenso.

Per quanto riguarda il posto dove si dovrebbe svolgere il programma, sembra che sia confermato nuovamente in Honduras, e non alle Isole Canarie come si era vociferato in precedenza.

Al momento le informazioni disponibili sono queste, e sembra prospettarsi una bella edizione dell’Isola Dei Famosi.

E voi cosa ne pensate del possibile nome di Asia Argento come concorrente? Vi piace che ci sia Ilary Blasi alla conduzione?