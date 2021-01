Jasmine Carrisi, la confessione sulla famiglia: “Per me è stato difficile farlo”

Jasmine Carrisi ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Diva e Donne che hanno fatto discutere. Scopriamo di cosa si tratta

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Diva e Donna, raccontando molti aspetti della sua vita in riferimento anche alla sua famiglia allargata. Essere una “figlia di” non è stato facile per lei, in quanto ha confessato che spesso in ambito lavorativo non è bello essere riconosciuta o peggio etichettata in un certo modo. E non essere vista per quello che si è o che si vale solo perché si hanno genitori celebri. La giovane cantante ha mostrato molto spesso di avere le idee molto chiare sul futuro e su come gestire certe situazioni. Per lei resta di fondamentale importanza la sua vita, che non dovrà mai essere giudicata per la popolarità dei genitori. Come ha fatto anche sua madre qualche settimana fa, anche la 20enne ha voluto esprimersi in merito alla sua famiglia allargata, quella del padre Al Bano e della sua prima moglie Romina Power.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi ha sempre mostrato di essere una ragazza molto matura ed intelligente a dispetto di quanto si possa pensare a causa della sua giovane età. Nella sua esperienza nel programma “The Voice Senior” si è scontrata parecchie volte con il padre, non condividendo certe scelte che hanno mostrato una sua forte personalità. Anche in altre interviste ha dato delle risposte che nessuno si sarebbe aspettato. Infatti ha confermato di non voler in un futuro prossimo partecipare al Festival di Sanremo in coppia con il padre. Per non mostrare di essere arrivata ad una tappa importante sempre nelle vesti di “figlia di”. Ad una precisa domanda sulla famiglia allargata, e nello specifico su quale dei fratelli nati dalla coppia Al Bano Romina va più d’accordo, la risposta è stata Yari. “Abbiamo un buon rapporto, e mi ha dato sempre dei consigli sulla musica quando ho avuto bisogno di chiedere spiegazioni”.