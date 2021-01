Jennifer Lopez scopre un dettaglio bollente: il web si scatena per lei

Jennifer Lopez irresistibile su Instagram: la foto mostra un dettaglio bollente che fa impazzire i follower. Scatto che fa il giro del web

La star americana ha fatto impazzire il web con uno scatto che ha messo in risalto le sue curve bollenti. La 51enne resta una delle donne più seguite al mondo, con un fascino intramontabile, e che stuzzica le fantasie di milioni di fan. Non solo le sue apparizioni pubbliche, ma anche sui social i numeri che riesce ad ottenere sono da personaggi di primissimo piano. Attrice cantante ed imprenditrice, ma anche ballerina showgirl e produttrice discografica e cinematografica, la sua carriera è ricca di successi da ormai un ventennio. Su Instagram è seguita da 137 milioni di follower che ne apprezzano le qualità artistiche ma soprattutto fisiche a suon di like e commenti. Nell’ultimo periodo, nonostante la pandemia Coronavirus abbia investito fortemente anche gli Usa, è molto presente su Instagram, con post che mettono in risalto la sua bellezza e sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez star del web, in particolare di Instagram. La sua foto in bikini ha messo in evidenza un particolare fisico che ha fatto impazzire i suoi follower. Parliamo del suo lato b, in evidenza nello scatto in spiaggia. Intenta a sistemare il costume e con la sabbia che fa immaginare la presenza in spiaggia, ha scatenato le reazioni dei suoi fan con questi particolati che hanno ulteriormente reso incandescente la situazione. Scatto che in pochi minuti dalla pubblicazione ha superato i tre milioni di like, con migliaia di commenti che hanno voluto esaltare la sua bellezza ed una forma fisica che ha fatto davvero perdere il fiato a tantissimi suoi estimatori. Che restano puntualmente estasiati dalla sua perfezione fisica che da sempre la fa apparire tra le donne più belle al mondo. Per lei gli anni sembrano davvero non passare mai. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando come sempre a voi i commenti.