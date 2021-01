Andrea Zelletta e Natalia Paragoni il tradimento c’è stato da tutti e due | Le voci

Vediamo insieme le nuove indiscrezioni che stanno girando in queste ultime ore su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, e su i loro tradimenti.

Sembra non esserci un momento di pace, nella coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo l’annuncio di un tradimento da parte di lei, che ha smentito in diretta al Grande Fratello.

Vediamo insieme, però le voci che stanno girando in queste ultime ore, dove sembra che anche lui abbia tradito la compagna.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni il tradimento c’è stato da tutti e due-Le nuove indiscrezioni

Le voci sul tradimento di Natalia, nei confronti di Andrea Zelletta non si placano assolutamente, anzi ogni giorno sembrano spuntare nuovi dettagli.

Ma cerchiamo di ricapitolare cosa è successo, sembra che durante questa estate, nella coppia c’è stato un momento di allontanamento, e questo potrebbe aver creato qualche possibilità di un eventuale tradimento.

Ha cercare di far chiarezza è intervenuto Amedeo Venza, influencer, che ha dichiarato cosa sa lui su tutta questa intrigata vicenda.

Sembra quindi che Natalia, abbia “tradito” Andrea con un ragazzo di nome Leonardo, e che i due abbiano passato anche la notte insieme.

Ma anche per Andrea c’è stato, forse un tradimento, con Alice Fabbrica, e di questo si era vociferato già in precedenza sul web.

Ma, stando a quello che ha dichiarato Amedeo Venza, la coppia in quel periodo si è tradita a vicenda, confermando le voci su Zelletta ed Alice.

Per il momento non possiamo sapere cosa c’è di vero e cosa no, ma sicuramente Andrea, all’interno della casa si sta facendo molte domande sulla sua compagna.

Mentre Natalia, sta cercando di affrontare tutto quello che le viene scritta sul suo profilo social.

E voi cosa ne pensate di questa storia, che sembra essere davvero molto intricata e particolare? Secondo voi cosa è successo e come finirà tra i ragazzi?