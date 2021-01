Vediamo insieme le anticipazioni di che cosa accadrà nella soap opera Il Paradiso delle Signore, che lascia tutti senza parole.

Una delle soap opera più seguite degli ultimi anni della Rai, è proprio Il Paradiso delle Signore.

Vediamo insieme alcune anticipazioni che lasciano senza parole per quanto può succedere.

Il Paradiso delle signore Anticipazioni: Armando viene lasciato per Giuseppe? Ecco cosa succede

Come sappiamo Il Paradiso delle signore, tiene incollati alla televisione davvero molte persone, e la prossima settimana succederanno cose davvero importanti e scioccanti.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa vedremo nella puntata di lunedì 11 gennaio.

Salvo crede che con Gabriella poteva andare tutto in modo diverso se aveva trovato la lettere di Agnese, ma Marcello e Laura cercano di fargli capire che non è assolutamente come crede lui.

Beatrice inizia la sua avventura come assistente di Luciano, ed Umberto viene scoperto da Arturo che sta facendo un doppio gioco.

Il 12 gennaio, invece, Gabriella per la prima volta, dice una bugia a Cosimo, mentre Arturo, tramite Ludovica ha un’informazione importante che gli può tornare utile nel futuro.

Nella famiglia Conti, però arriva una telefonata dal Collegio di Serena che mette tutti in ansia.

Il 13 gennaio, Vittorio va a prendere Serena e la porta a casa, e Gabriella cerca in tutti i modi di allontanare Salvatore.

In magazzino, però Clelia si sente male, mentre Irene si prepara il suo posto per dormire, ma non interviene per paura di essere scoperta.

il 14 gennaio vedremo in onda, Gabriella che cerca di convincere Salvatore a voltare pagina, mentre Luciano si preoccupa per Clelia e convince il medico ad andare a controllare al Paradiso delle Signore.

Nell’ultima puntata della settimana, Giuseppe, appena arriva da Milano si impone su Agnese, e Salvatore cerca di affrontare la madre per capire cosa c’è di vero nella lettera.

Mentre Agnese decide di chiudere definitivamente con Armando, e Cosimo vuole aiutare Federico a rinnovare l’immagine della ditta.

Una settimana davvero intensa, quella che ci attende nella soap opera Il Paradiso delle Signore.