Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi, di Uomini e Donne, dove Gemma entra in crisi con Maurizio.

Nella puntata che vedremo oggi, del programma condotto da Maria De Filippi, succederà qualcosa che nessuno si aspettava.

Gemma e Maurizio, sembrano infatti entrare già in crisi, ma per Tina c’è lo zampino di qualcuno, vediamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Maurizio entrano in crisi, per Tina c’è l’amante

Come sappiamo, il programma super amato condotto da Maria De Filippi, torna in anticipo oggi, dopo la pausa per le vacanze natalizie, stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne.

Il programma, si è fermato solamente con la messa in onda delle puntata, perchè le registrazioni delle stesse sono proseguite.

Nella puntata di oggi, come al solito ci sarà un grande spazio iniziale dato alla dama storica del programma, ovvero Gemma Galgani.

La dama torinese, dichiarerà che non ha passato, come lei pensava, le vacanze natalizie con Maurizio, ed anche per telefono lo ha sentito davvero poco.

Stando alle pagine di Il Vicolo delle News, l’uomo si è fatto sentire il giorno di Santo Stefano, per poi chiudere il telefono, durante il giorno, ed accenderlo solamente quello successivo.

Dopo queste parole, non poteva che intervenire la notissima opinionista, e nemica di Gemma, Tina Cipollari.

Per lei, Maurizio, ha un amante e non lo vuole dire, il diretto interessato, negherà assolutamente le accuse rivolte dall’opinionista storica del programma.

Tina, quindi, chiederà al cavaliere di passare il Capodanno insieme, ma sembra che lui non darà risposta.

Gemma sembra attendere qualcosa dal cavaliere, forse una mossa, ma lui dichiarerà che i due si chiariranno solamente dopo la fine della puntata.

In studio, arriveranno anche Jara e Nicola che annunceranno l’arrivo di un bambino, e Gemma si commuoverà davvero molto alla lieta novella.

E voi seguite Uomini e Donne, lo storico programma che parla d’amore? Secondo voi Maurizio è veramente interessato a Gemma?