Giulia Salemi contro Dayane: “dopo un giorno si limona Zenga, ora con Ermito”

Giulia Salemi contro Dayane Mello, il motivo? ha messo in dubbio il suo rapporto con Pierpaolo, la gieffina non accetta che qualcuno possa interferire tra lei e l’ex velino, poi la critica per il “limone” con Andrea Zenga e insinua che adesso ci stia provando con Mario Ermito, ecco cosa ha detto la modella italo-persiana

L’amicizia Giulia Salemi e Dayane Mello sembra essere giunta al capolinea, le due hanno avuto una forte discussione per una clip, mostrata da Alfonso Signorini durante la puntata in prima serata, in cui la Mello critica pesantemente la nuova love story tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli, secondo la modella brasiliana i due avrebbero un rapporto infantile e ha confessato di essere delusa dal comportamento di Giulia, la quale è cambiata dopo essersi affezionata all’ex velino, diventando “una bambina con il sorriso stampato in faccia“, dopo queste critiche da parte di Dayane, la Salemi è andata su tutte le furie non capendo come una che si reputava amica non sia contenta del fatto che finalmente, lei, abbia trovato la felicità con Pretelli.

Anche se dopo questo screzio le due abbiano provato a chiarire mettendoci una pietra sopra, nelle ultime ore non sono mancate le frecciatine da parte della modella italo-persiana, la quale è stata molto dura nei confronti di Dayane, attaccandola inizialmente per aver baciato Andrea Zenga mentre ora invece la critica per essere interessata a Mario Ermito, vediamo cosa ha detto.

Giulia Salemi critica Dayane “ora si è avvicinata ad Ermito, io non sono così”

giulia salemi (storia al gfvip3 e al gfvip5) che dice che dayane ha la fissa della storiella ma è pazzesco questo revival di zelig pic.twitter.com/L44x17BazO — icarus (@impasticcata) January 5, 2021

Giulia Salemi non riesce a tenere a freno la lingua sulla sua nemica Dayane Mello, lanciandole pesanti frecciatine ha detto “Ma dopo una settimana dobbiamo limonarci duro, non ho capito. Se Dayane è una che dopo un giorno prende Andrea Zenga e lo limona, io non sono fatta così” ma non è finita qua, perché se inizialmente Dayane sembrava essere interessata a Zenga, ora ci ripensa e secondo Cecilia Capriotti e la web influencer, ora avrebbe puntato Mario Ermito, ovviamente la Salemi non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla questione, come si vede dal video qui sopra.

Dopo aver fatto riferimento a Zenga, dicendo che, sempre da quanto dicono le due showgirl, il ragazzo sembrerebbe “scappare da Dayane” ora si impuntano su Ermito, dicendo “adesso si è avvicinata a Mario” e Cecilia Capriotti ha risposto “L’hai notato anche tu? secondo loro,Mario, sarebbe la nuova preda della modella brasiliana, ma non sono le uniche a pensarlo, moltissimi concorrenti hanno affermato che tra loro stia nascendo qualcosa, in realtà quando i due si isolano affrontano argomenti sulla loro vita passata, ad esempio la confessione in cui Dayane ha rivelato Mario di aver tentato il suicidio, temi che non sono proprio all’ordine della classica avance, anzi, i due sembrano avere un rapporto del tutto amichevole.

Rispetto a quanto dice la Salemi, i due sembrano essere solo amici per il momento, vedremo se nei prossimi giorni le frecciatine di Giulia si avvereranno e tra i due scoppierà qualcosa di più.