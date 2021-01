Aida Yespica mostra le sue curve irresistibili ai follower: “E le altre mute”

Aida Yespica ha mandato in tilt Instagram con delle trasparenze che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti e scatenato i follower

La showgirl venezuelana ha lasciato i follower di Instagram senza parole con la pubblicazione di alcuni post che hanno mostrato la sua forte sensualità e bellezza. La 38enne sudamericana è stata irresistibile con una serie di trasparenze che hanno mostrato da un lato la sua freschezza fisica e dall’altro delle curve bollenti che hanno lasciato i fan senza parole. Non è la prima volta che accade che l’ex compagna del calciatore Matteo Ferrari riesce a catturare l’attenzione del web a suon di post senza veli che risaltano le sue qualità che non passano di certo inosservate. Negli ultimi pubblicati in ordine di tempo è stata giudicata irresistibile dai fan che non si sono trattenuti ed hanno espresso il loro gradimento attraverso una pioggia di like e di commenti dal tono entusiastico.

Aida Yespica ha attraversato un momento non felicissimo dopo la rottura con Geppy Lama avvenuta qualche mese fa. La bellezza venezuelana e l’ex compagno sono stati costretti a vivere lontani il primo lockdown, poi con la fine delle restrizioni si sono goduti insieme una vacanza in Sardegna. Le cose sembravano andare nel migliore dei modi, ma al rientro lei è risultata positiva al Coronavirus, contagiando anche Geppy. La quarantena trascorsa insieme ha fatto capire ad entrambi che la loro storia probabilmente era arrivata al capolinea. Da quel momento la showgirl e modella ha provato a voltare pagina, mettendosi alle spalle le brutte esperienze. Da questo periodo difficile la buona notizia: potrà dedicarsi a tempo pieno al figlio 12enne Aron che vive negli Usa a Miami con il padre Matteo Ferrari. Tanto che adesso su Instagram appare davvero rinata, con una serie di post pubblicati che l’hanno mostrata sorridente ed in grandissima forma. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.