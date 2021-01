Francesco Oppini in un’intervista per Radio Radio svela che cosa pensa della neo coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ecco le sue parole.

Francesco Oppini si è espresso durante un’intervista radiofonica nella quale ha rivelato che cosa pensa del flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la nuova coppia che si è formata nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Era solo lo scorso mese quando Francesco Oppini aveva deciso di abbandonare il gioco prima della fine, dopo che era arrivata la comunicazione dalla produzione che il reality sarebbe stato prolungato.

Una decisione molto sofferta per lui, che aveva deciso di prendersi qualche giorno per ragionarci prima di arrivare alla scelta definitiva. A pesare sulla decisione di uscire è stata sicuramente la fidanzata Cristina, che insieme agli affetti più cari lo aspettava fuori dalla casa.

Ma anche una volta varcata la soglia della porta rossa e tornato nel mondo ‘normale’ Oppini ha voluto continuare a seguire le vicende del reality show di Canale 5, nel quale sono ancora in gara due tra i quattro concorrenti con i quali l’ex gieffino ha più legato: Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Proprio Pretelli nella casa aveva avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci, con la quale Oppini aveva stretto un forte legame di amicizia, e dalla quale Pretelli era stato sentimentalmente molto deluso.

Ma la sua tristezza è durata poco: con l’entrata nella casa di Giulia Salemi infatti l’ex velino di Striscia la Notizia di nuovo ha ritrovato la serenità, anche se il loro flirt ha lasciato molti telespettatori perplessi, tra cui anche lo stesso Francesco Oppini che nell’intervista a Radio Radio nel programma “Non succederà più” si è espresso, tra le altre cose, anche su questo argomento.

La storia Tra Pretelli e Salemi: l’opinione di Francesco

Sembra proprio che Oppini non sia un accanito sostenitore della coppia appena sbocciata nella Casa del GF Vip 5 formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. All’intervistatrice Oppini infatti su Pretelli ha detto: “Pierpaolo è proprio un guascone, un bravo ragazzo, un romanaccio buono“, ha detto, aggiungendo che però gli è molto dispiaciuto vedere dei copia e incolla di atteggiamenti che aveva avuto con Elisabetta riproposti poi con Giulia. “Anche perché poi sono avvenuti in un momento in cui lui era confuso per Ariadna Romero, che è una bravissima ragazza, madre di suo figlio, quindi c’era un po’ di confusione“, ha aggiunto.

Giulia Salemi ha un altro? Le parole di Oppini

Francesco ha anche poi commentato le recenti indiscrezioni che vedono la Salemi fuori dalla casa impegnata in un presunto flirt con il calciatore Alessio Romagnoli: “Romagnoli è un bellissimo ragazzo, potrei capirla. Il vociferare fa parte del gioco. Sai quante ne ho sentite io sui miei genitori quando ero ragazzino e poi non c’era niente di vero?”.

Oppini resta quindi molto scettico a proposito, e ipotizza che magari tra i due ci possa essere stato qualcosa in passato che è venuto a galla solo adesso, oppure che i due siano semplicemente amici molto stretti.

E di Giulia che cosa pensa? “Giulia non la conosco, diciamo che è una persona molto di mondo, però non la conosco bene, quindi magari un mio giudizio sarebbe sbagliato“, ha fatto sapere, continuando spiegando come se lei abbia o meno davvero questa relazione fuori dalla casa non si possa realmente sapere.

“Ovviamente a me piace di più Elisabetta, è una di quelle persone che mi ha lasciato il segno“, ha poi concluso.