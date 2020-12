Francesco Oppini non ha mai nascosto il desiderio di diventare un opinionista sportivo e la sua occasione potrebbe essere già arrivata. Secondo indiscrezioni il figlio di Alba Parietti sarebbe stato scelto come opinionista fisso in un famosissimo programma di Italia Uno. Ecco quale.

Francesco Oppini ha ufficialmente abbandonato la casa del GF Vip da due settimane mettendo fine alla sua esperienza televisiva. In questi giorni però è stato molto presente all’interno del palinsesto Mediaset e secondo molti diventerà presenza fissa di un famoso programma di Italia Uno. Oppini durante la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip non ha mai nascosto di aver partecipato al reality anche per farsi conoscere dal pubblico nella speranza di procurarsi un futuro ingaggio in televisione come commentatore sportivo. Francesco è da sempre appassionato di sport e in particolare di calcio ed è già stato protagonista di programmi dedicati ai commenti sulle partite del campionato. Un lavoro che oltre alla concessionaria di auto della quale è titolare vorrebbe sviluppare creandosi una nuova professione. E il momento potrebbe essere già arrivato. Secondo alcune indiscrezioni infatti Piero Chiambretti lo vorrebbe inserire all’interno cast fisso di Tiki Taka, il varietà calcistico in onda tutti i lunedì notte su Italia Uno.

Il programma dovrebbe tornare in onda sul canale Mediaset dal prossimo 15 febbraio e sembrerebbe proprio che Francesco possa unirsi alla squadra di opinionisti formata da Ivan Zazzaroni, Giampiero Mughini, Gianfranco Butinar, Fabrizio Ferrari, Francesca Barra, Francesca Brienza, Franco Ordine e Raffaele Auriemma.

Secondo Piero Chiambretti , Franesco Oppini potrebbe aiutare il programma grazie alla sua grande popolarità. Grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip è diventato un personaggio molto conosciuto e soprattutto amatissimo dal grande pubblico e la sua presenza potrebbe aumentare notevolmente l’audience del programma calcistico. Il figlio di Alba Parietti sarebbe dunque pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà a Mediaset almeno per tutto il 2021. In bocca al lupo per la sua nuova carriera!