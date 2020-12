GF vip: Giulia Salemi bacia Pierpaolo Pretelli. Poi confessa le sue paure

GF Vip: scatta il bacio tra la modella e l’ex velino, con la confessione della concorrente ad una coinquilina della casa che fa discutere

Scatta il primo bacio ufficiale all’interno della casa, quello tra la modella italo persiana e l’ex velino di Striscia la Notizia. E’ accaduto nella notte, con i due che prima di andare a letto si sono salutati in modo affettuoso, senza però andare oltre. Quella di ieri sera è stata una puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che ha dovuto faticare molto per tenere a bada la situazione che sembrava potesse ad un certo punto sfuggirgli di mano. Prima la vicenda che ha portato all’eliminazione di Filippo Nardi e le sue frasi irripetibili su Maria Teresa Ruta. Poi l’eliminazione al televoto di Cristiano Malgioglio, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa. Nessuno infatti si sarebbe aspettato la sua uscita di scena così presto. Anche perché nella casa era uno dei personaggi più amati e seguiti.

GF Vip che ha poi vissuto un ennesimo momento importante nel confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con il chiarimento in diretta che ha poi portato alla pace fatta anche con Maria Teresa Ruta. Tutti e tre insieme poi si sono abbracciati, con Signorini che ha chiosato: “Questa sembra l’immagine più bella del Natale. Manca solo la neve su voi tre e sarebbe un magnifico spot per le feste”. Ma torniamo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che nella notte si sono dati un bacio prima di andare a letto. La modella ha poi confessato a Stefania Orlando tutte le sue paure a letto prima di dormire. In pratica ha confermato il suo bacio, ma anche la sua volontà di andare in questa frequentazione con l’ex velino con i piedi di piombo. Non vuole rimanere delusa dalla situazione, e soprattutto non ci tiene ad essere il ‘piano b’ di nessuno. Il riferimento è al rapporto tra Pretelli e la Gregoraci, che si è interrotto con l’uscita della showgirl dalla casa del Grande Fratello. Scopriremo più avanti gli sviluppi di questa frequentazione.