Ryan Kaji: a 9 anni guadagnerà quasi 30 milioni con YouTube. Ma ora rischia

Ryan Kaji, bambino prodigio di YouTube: quest’anno arriverà ad incassare quasi 30 milioni di dollari. Ma per lui e la famiglia guai in arrivo

Un vero fenomeno a 9 anni, l’influencer più ricco di YouTube che solo quest’anno guadagnerà quasi 30 milioni di dollari. In pochi anni grazie al suo canale Ryan’s World, è diventato il bambino più famoso del mondo, ma anche il più ricco. Infatti dal 2015 ad oggi sono stati sempre corposi i guadagni annuali, sempre in milioni di dollari. Insomma, una vera e propria miniera d’oro per la famiglia grazie ai suoi video che lasciano il pubblico senza parole, che ricordiamolo è composto per la maggior parte da bambini e ragazzi che impazziscono per le sue storie in rete. I numeri per lui parlano chiaro: ci sono 12 miliardi di visualizzazioni totali, una cifra mostruosa, ma anche 27 milioni di iscritti al suo canale. Tutto una favola per lui e la sua famiglia, ma ci sono anche delle grane a quanti pare. Scopriamo di cosa di tratta.

Ryan Kaji a 9 anni è tra i bambini più famosi al mondo. Ma per lui ci sono delle grane legate alla gestione poco corretta del suo canale YouTube. A quanto pare – si legge sul sito de Le Iene che ha riportato la notizia – le autorità statunitensi di controllo (Federal Trade Commission) hanno notato delle violazioni delle norme di pubblicità sulla rete. In pratica, senza specificare che si tratti di uno spot pubblicitario, sul canale di Ryan verrebbero pubblicizzati giocattoli a pagamento per i suoi follower. Una pratica andata in scena molte volte, con uno dei video in particolare visto anche due miliardi di volte. Una pratica scorretta sulla quale le autorità statunitensi stanno indagando. Non stupirebbe che il fenomeno di YouTube possa essere richiesto dalle aziende per spot pubblicitari, che potrebbero essere occulte se i sospetti diventassero reali.