Paola Di Benedetto in intimo stuzzica i follower: “Ogni tanto lo faccio anch’io”

Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che hanno fatto impazzire il web

Uno scatto che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza, ma anche la forte sensualità che fa perdere la testa ai follower di Instagram. Parliamo della trionfatrice del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Già “Madre Natura” in Ciao Darwin di Paolo Bonolis, la showgirl sta vivendo un momento felice della sua carriera. Prima l’affermazione nel programma di Alfonso Signorini, poi le attività radiofoniche che le stanno dando particolari soddisfazioni in campo professionale. Insomma, per lei questo 2020 non è stato poi così negativo, emergenza Coronavirus a parte. Come detto la compagna del cantante Federico Rossi ha un grandissimo seguito soprattutto sui social, dove viene apprezzata da un vasto pubblico che esprime spesso il gradimento a suon di like e commenti sotto i post che pubblica. Anche per l’ultimo c’è stato per lei un grandissimo successo.

Paola Di Benedetto è molto attiva su Instagram, con la sua pagina che spesso viene presa d’assalto dai follower che restano senza parole di fronte alla sua bellezza e sensualità. L’ultimo post che pubblicato ha riscosso l’ennesimo successo, soprattutto perché l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha messo in evidenza le sue curve bollenti, che hanno catturato l’attenzione dei follower che hanno espresso il loro entusiasmo a suon di like e commenti. Un post che abbiamo riproposto sotto e che ha fatto registrare un grandissimo entusiasmo. Il commento al post della showgirl: “Ogni tanto qualche foto carina la faccio anche io, ma non abituatevi! 😜📸”. Un messaggio che ha entusiasmato i suoi ammiratori, che hanno espresso il loro entusiasmo per la soddisfazione della diretta interessata che ha apprezzato tutto l’amore dei fan nei suoi confronti. E voi cosa ne pensate della foto che abbiamo postato sotto?