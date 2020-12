Gf Vip, Maria Teresa Ruta su Filippo Nardi: “Ho subito una violenza”

Prende parola finalmente Maria Teresa Ruta in merito al gesto di violenza a suoi danni da parte di Filippo Nardi, che è costata all’ex gieffino l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Ecco che cosa ha detto.

Filippo Nardi è stato espulso a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5 a causa di quella che è stata definita una violenza a Maria Teresa Ruta, che fino ad ora non si era espressa sull’argomento. Ma ecco che sono arrivate le sue dichiarazioni, e la ex moglie di Amedeo Goria ha rivelato a tutti il modo in cui l’intera vicenda l’ha fatta sentire. Ecco che cosa ha detto alle telecamere del GF Vip.

Filippo Nardi non ha resistito nemmeno una settimana intera come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il 51enne disc jockey non è certo un nuovo volto del noto reality di Canale 5: aveva già partecipato in passato alla sua seconda edizione, trasmessa dalla rete Mediaset nell’autunno del 2011.

Filippo Nardi, concorrente smoderato

L’uomo da tempo è conosciuto al pubblico per essere una testa calda. Nell’edizione del 2011 infatti Nardi aveva abbandonato il gioco dopo soli 13 giorni poiché insofferente alle rigide norme della trasmissione. Il concorrente, in quanto fumatore, era arrivato ad essere talmente infastidito dall’assenza di sigarette da agitare minacciosamente una mazza da golf contro la produzione, cosa che non gli costò durissime sanzioni ma anzi gli permise di essere accontentato con un pacchetto extra di sigarette, anche se non previsto nella spesa di quella settimana.

A seguito dell’episodio, per una questione di dignità, Filippo aveva deciso di abbandonare comunque il reality, due settimane dopo il suo ingresso nella Casa.

Di nuovo in questa edizione Filippo Nardi ha fatto parlare di sé, venendo squalificato a causa delle frasi sessiste pronunciate contro la coinquilina Maria Teresa Ruta.

Solo qualche giorno dopo la Ruta ha replicato in diretta tv l’accaduto mentre Nardi si è invece scusato, anche se questo non ha cambiato le decisioni prese.

Le parole di Maria Teresa Ruta a Filippo Nardi

Il provvedimento preso dagli autori del Grande Fratello Vip contro Filippo Nardi ha causato la sua espulsione immediata dal programma. A causare tale scelta è stato il gesto decisamente poco carino di Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta: mentre questa era addormentata, infatti, il gieffino avrebbe proposto per scherzo di “teabaggarla”, una pratica sessuale offensiva e non consenziente.

La Ruta, in quanto addormentata, non aveva sentito la frase ed era rimasta ignara dell’accaduto fino a poche ore fa, quando è venuta a sapere dell’accaduto in diretta tv. Nell’apprendere la notizia l’ex moglie di Amedeo Goria si è espressa con queste parole: “Quella cosa non l’avevo vista. Io una violenza l’ho subita, mi siedo e non voglio parlare di questo“. Una reazione decisa quindi, che ha voluto mettere un punto a tutta la faccenda.