Sonia Lorenzini, bellissima ragazza, ma è ricorsa alla chirurgia estetica? le foto del prima e dopo non lasciano dubbi, ecco com’era la gieffina qualche anno fa

Sonia Lorenzini è entrata nella casa del Gf Vip nemmeno da una settimana e il suo ingresso ha fatto moltissimo scalpore, sia tra i concorrenti e sia tra i telespettatori che osservano incuriosita la new entry, durante la sua entrata nel reality si è contraddistinta per il suo look stravagante e per il suo carattere forte, emerso sin dall’inizio, con cui ha affrontato il preferito del programma, Tommaso Zorzi, scatenando polemiche sui social scatenando l’ira dei suoi fan.

Nella scorsa puntata del Gf Vip i due sembrano essersi chiariti sulla questione, ma Alfonso ha anticipato al pubblico che in realtà il motivo per cui i due avrebbero litigato sarebbe ben più grave di quello che hanno dichiarato, sicuramente se non lo tireranno fuori loro sarà lo stesso presentatore a far emergere la verità.

Ma a scandalizzare gli utenti sul web, sarebbero alcune foto di qualche anno fa di Sonia, le foto in questione stanno facendo il giro dei social, lasciano tutti senza parole, a quanto pare la showgirl, avrebbe ricorso alla chirurgia estetica, avendo un cambiamento notevole dei connotati, vediamo insieme le foto in questione.

Sonia Lorenzini e gli interventi chirurgici, i fan sotto shock

Da questo foto emerse si può notare il cambiamento repentino di Sonia Lorenzini, secondo gli utenti sul web non ci sono dubbi, la web influencer è tutta rifatta, si può capire da queste foto che i ritocchini chirurgici siano parecchi, le labbra dell’ex tronista sono chiaramente più gonfie rispetto a quelle che aveva qualche anno fa e anche il naso sembra aver subito una modifica importante.

Vedremo se la ragazza avrà problemi ad ammettere di aver ricorso alla chirurgia estetica, non serve ripetere che non c’è nulla di grave in questo, sorprenderebbe se Sonia non ammettesse l’evidenza dei fatti difronte a queste foto, vedremo se il suo acerrimo nemico, Tommaso Zorzi, anche lui senza peli sulla lingua, farà notare all’influencer di questo cambiamento che ha sconvolto tutto il pubblico appassionato del Gf Vip.

Nonostante l’antipatia emersa tra i due concorrenti, negli ultimi giorni i due sembrano andare molto d’accordo e anche il pubblico sembra essersi ricreduto sulla Lorenzini apprezzando i suoi modi terra a terra e anche le varie scenette divertenti, in cui vedono Sonia protagonista, che stanno circolando sui social, quella che fatto ridere più gli utenti sul web è stato il momento in cui Sonia si è messa a parlare da sola con il cuscino con stampata la faccia di pupo, ecco il video divertente qua sotto.