Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Francesco Oppini nei confronti del suo amico, Tommaso Zorzi che si trova ancora al GF.

All’interno della casa più spiata d’Italia, la loro è stata una grandissima amicizia, che siamo sicuri proseguirà anche dopo.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato Francesco nei confronti di Tommaso, che ha lasciato tutti senza parole.

Gf Vip: Francesco Oppini ha una proposta particolare, e inaspettata per Tommaso

Il Grande Fratello è capace di creare davvero forti emozioni in chi lo segue, anche per via dei rapporti che spesso si creano all’interno della casa.

In molti hanno chiacchierato, per via della particolare, e molto bella amicizia che si è creata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Ma, una volta che Francesco ha deciso di uscire dalla casa del Gf, Tommaso si è sentito un po’ perso senza il suo amico, ed in quel momento ha capito che il suo sentimento era più forte dell’amicizia.

Da quando Francesco Oppini ha lasciato la casa, in molte interviste gli è stato chiesto del suo rapporto con Tommaso, ed in queste ultime ore ha rilasciato una bellissima intervista al giornale Chi, sul loro profilo social di Instagram.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole, o meglio ha fatto una particolare proposta:

“Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrei di fare un tatuaggio insieme, una scritta. Fare un reality come quello è convivere. Ottanta giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo ‘Opporzi’ o ‘Zorpini’ “

Francesco è stato anche ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, ovvero Verissimo dove ha parlato sempre della sua amicizia con Zorzi, e del fatto che loro continueranno a vedersi anche terminato il GF e che i sentimenti di Tommaso non saranno un problema.

Tommaso, ha poi rivelato, che gli ha fatto una bella sorpresa, quando ha lasciato la casa, ovvero ha messo nella sua valigia la camicia a cuore, al quale era molto legato, in modo da essergli sempre vicino.

Un gesto davvero molto bello ed emozionante anche da parte di Zorzi nei confronti di Oppini.

E voi cosa ne pensate di questa particolare amicizia che è nata nella casa del Grande Fratello Vip, tra i due ragazzi?