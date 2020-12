Vediamo insieme che cosa ha confessato il bel Paolo Conticini per quanto riguarda una sua particolare paura, che ha in questo momento.

Lui è un grandissimo e bravissimo attore, davvero molto amato, che ha terminato la sua partecipazione a Ballando con le stelle, stiamo parlando di Paolo Conticini.

Vediamo insieme che cosa ha confessato in modo davvero inaspettato.

Paolo Conticini confessa: “Ho davvero paura di questa cosa”

Abbiamo potuto ammirare le doti di ottimo ballerino per quanto riguarda un grandissimo attore, ovvero Paolo Conticini, nel programma Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE —> MARA VENIER CONFESSA EMOZIONATA E MERAVIGLIATA: “ERO IN SALA PARTO…”

Nella giornata di ieri, è stato ospite del super seguito programma domenicale, Domenica In.

Ovviamente ha parlato della sua avventura appena conclusa del programma condotto da Milly Carlucci.

Ha poi dichiarato le seguenti parole, lasciando tutti un po’ stupiti:

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI, PRESA D’ASSALTO FUORI CASA SUA: “MOMENTI DI PAURA”

“Sembro sicuro ma me la sto facendo sotto, non per te ma per chi ci guarda e controlla”

Anche Mara Venier, che conosce bene l’attore ha confessato che è una persona molto timida e riservata.

Parlando poi della sue esperienza a Ballando con le stelle, Paolo ha confessato che è stata una bellissima esperienza, ed ha anche confessato che la sua insegnante Veera Kinunnen era davvero una forza della natura ed arrivare alla finale era già un grandissimo traguardo.

Ha confessato poi che ha causa di tutti questi problemi che ci sono in Italia, come nel resto del mondo, a causa della pandemia in corso, non vedi i suoi genitori da moltissimo tempo.

Un uomo bello e davvero molto sensibile e riservato, che si è fatto conoscere al grande pubblico per quello che è, e non per i personaggi che interpreta.

E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione che ha fatto Paolo Conticini? Vi aspettavate che era così riservato?