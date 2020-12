Matilda De Angelis esce allo scoperto e affronta una delle sue più grandi paure: mostrare il suo acne. L’insegnamento? “Accettarsi di più“. Il post su Instagram ha attirato molti commenti a sostegno dell’attrice, ecco le sue parole.

Matilda De Angelis ha deciso di non nascondersi più e di dichiarare apertamente sui social di soffrire di acne. L’ha fatto tramite un post condiviso su Instagram, al quale ha allegato una fotografia struccata e una bella lettera sull’argomento.

Matilda De Angelis ha solo 25 anni ma è un esempio per molte ragazze. Nonostante la sua giovane età, infatti, l’attrice bolognese ha già ricevuto diverse candidature a premi prestigiosi tra cui anche il David di Donatello.

La 25enne è però un modello da seguire non solo per la sua carriera. Quello che ha dichiarato nel suo ultimo post Instagram infatti è un esempio di sincerità e coraggiosa naturalezza: Matilda ha ammesso sui social di soffrire di acne, e le parole con cui ha scelto di parlarne hanno fatto trasparire tutto il disagio che questo le ha portato nel corso della sua vita.

Le parole di Matilda De Angelis: “Paradossale fare l’attrice con l’acne”

Nel lungo post Instagram, tradotto anche in inglese per permetterne una più ampia diffusione, Matilda non nasconde il disagio che il soffrire della malattia della pelle del viso le ha causato nel corso della sua vita.

Come lei stessa spiega tante volte succedono cose paradossali nel corso dell’esistenza, che è fatta di cambiamenti sia nella percezione di noi stessi che del resto del mondo intorno a noi. Cambiamenti che non possiamo controllare e che non ci resta che accettare, come quest’anno “ci ha insegnato bene“, ha scritto l’attrice.

Uno dei paradossi predominanti nella sua vita è quello dell’essere un’attrice e contemporaneamente soffrire di acne. Una condizione che l’aveva portata ad una forte insofferenza verso le proprie paure. “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle“, si sfoga nella didascalia alla foto pubblicata su Instagram.

Infine, ammettendo di essere consapevole dell’esistenza di problemi ben più grandi, la De Angelis spiega però come abbia voluto condividere quella “piccola verità” per potersi sentire più forte e per potersi così accettare meglio.

Le sue parole sincere concludono il testo del post con un insegnamento: “Le paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte“. E così i commenti di sostegno da parte di tutti i fedeli followers sono arrivati immediati.