Gf Vip, Tommaso Zorzi, rivelazione clamorosa su Stefania Orlando, “l’ha fatto apposta” il web in delirio “che delusione”, ecco cosa è successo nella casa

Rivelazione scioccante di Tommaso Zorzi, il gieffino ha sconvolto gli animi della casa confidando a Cecilia Capriotti un segreto su Stefania Orlando, la quale, ovviamente, non sapendosi tenere un cecio in bocca ha subito spifferato agli altri inquilini lo scoop inaspettato, creando scompiglio tra i vari concorrenti, scopriamo di cosa si tratta.

Il tutto è iniziato durante la serata di sabato sera, quando Tommaso e Dayane Mello hanno iniziato a ballare appassionatamente e a divertirsi, probabilmente spinti anche dall’alcol in circolo si sono lasciati andare facendo divertire tutti gli inquilini della casa, ma a non essere felice di questo ballo è stata Stefania Orlando, la quale si è detta risentita del comportamento del suo caro amico, mostrando gelosia nei confronti di Dayane e proprio per questo motivo, Tommaso, non accettando l’atteggiamento di Stefania, inizialmente ha detto “non sei mica la mia fidanzata” e dopo ha continuato a provocarla continuando il ballo con la modella brasiliana.

Ma quello che è accaduto questa mattina ha lasciato, letteralmente, gli spettatori esterrefatti, Zorzi ha fatto a Cecilia una rivelazioni shock confidandole, che la Orlando abbia architettato tutto il litigio per finire nelle clip del lunedì sera.

Leggi anche->Belen Rodriguez incidente bollente: la spallina cade ed è tutto in mostra

Tommaso Zorzi, confessione shock su Stefania “ti va di litigare per finta?”

Da questa mattina l’argomento Zorzi- Orlando è sulla bocca di tutti, durante la colazione Tommaso ha fatto una rivelazione shock alla Capriotti, raccontandole di una chiacchierata con la sua amica Stefania in cui la Orlando le avrebbe detto ” Ma senti ti va se questa settimana litighiamo, se facciamo finta” Zorzi ha continuato il discorso raccontando cosa ha risposto lui a questa assurda richiesta “guarda, queste cose non le faccio’. E le ho pure detto che io a litigare con lei ci rimango male veramente.

Non è finita qua, Tommaso dopo aver spiegato a Cecilia quanto accaduto con la sua migliore amica, ha chiesto alla Capriotti se anche lei avesse ricevuto una richiesta del genere da Stefania e l’attrice ha confermato di si, ma essendo rimasta sconvolta di fronte alla richiesta del litigio architettato, la Orlando le ha detto che si trattava di uno scherzo, rimangiandosi tutto. Poco dopo Tommaso si è trovato a chiacchierare dello stesso argomento con Samantha De Grenet spiegando alla showgirl “Diceva di litigare per avere le clip. Io ste cose non le faccio, amore. Ora capisco perché prende il pretesto (…) Io non ci sto così, perché dovrei starci male se lei sta facendo finta? Però mi parlerà lei, perché lo faccio sempre io”

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta 😦 Ora capite quando per una piccola cosa detta sulle nomination da Dayane, Cecilia e Stefania l’hanno fatta diventare enorme senza motivo?

Volete cominciare a seguire questo programma con obiettività? #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/Awm4sbS1Sr — estreghetta (@_heysestra) January 10, 2021

Ovviamente sul web è subito scoppiata la polemica, come sempre gli utenti si sono divisi in due chi è dalla parte di Tommaso ed è rimasto sconvolto, come lui, per la richiesta indecente della Orlando e chi invece, pur non accettando la proposta di Stefania, non ha affatto gradito il comportamento di Tommaso il quale andando a spifferare tutto agli altri inquilini, non ha dimostrato di essere un vero amico.

Leggi anche->Gf Vip: Cecilia Capriotti e Mario Ermito scatta il bacio dopo il litigio – VIDEO

Ora ovviamente le domande sono moltissime e per il momento non abbiamo ancora una risposta certa sulle affermazioni che ha fatto Zorzi, vedremo se nella puntata di Lunedì, Alfonso Signorini tirerà fuori la questione e farà chiarezza sull’argomento.