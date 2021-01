Gf Vip: Cecilia Capriotti e Mario Ermito scatta il bacio dopo il litigio – VIDEO

Gf Vip: dopo le discussioni tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito scatta un bacio in segno di pace, “adesso c’è amore tra di noi“, vediamo cosa è successo tra i due vipponi

Cecilia Capriotti e Mario Ermito sono gli ultimi arrivati nella casa del Gf Vip, entrambi si sono subito integrati con gli altri vipponi, creando bellissimi rapporto d’amicizia e godendosi questa nuova esperienza all’interno del reality, ma tra loro due invece, sin dall’inizio, c’è stato qualche problema di socializzazione, non sono riusciti a creare una sintonia finendo, in più di un’occasione, per litigare, l’ultima discussione è avvenuta qualche ora fa per colpa di un gioco imposto dagli autori che ha fatto emergere che tra loro non c’è una forte simpatia.

Durante il gioco delle calze per l’epifania la Capriotti ha dovuto dire cosa pensa di Ermito e lei senza peli sulla lingua ha confessato “Mario è incoerente perché non sta alle battute in quanto permaloso” ovviamente Ermito non ha affatto gradito le parole dell’attrice tanto da voler dire anche lui la sua su Cecilia “Le do della doppiogiochista, prendi una posizione” insomma entrambi non hanno trattenuto i loro pensieri e hanno confessato di non provare affetto e rispetto l’uno per l’altro.

Ma dopo questi ultimi litigi è accaduto l’impensabile, lasciando letteralmente gli spettatori sotto shock, è scattato un bacio di pace tra Ermito e la Capriotti, sembra infatti che i due siano disposti a posare l’ascia di guerra lasciandosi alle spalle i problemi e provando a costruire un rapporto di reciproco rispetto, ma scopriamo cosa è successo tra loro due.

Cecilia e Mario: il bacio della discordia “Adesso c’è amore tra di noi”

Come dicevamo, inizialmente la Capriotti ed Ermito sembravano non sopportarsi, nelle ultime ore, dopo l’ennesimo litigio i due hanno deciso di venirsi in contro scambiando un gesto di pace, un bacio a stampo, tra lo stupore degli inquilini della casa, Cecilia ha confermato “Adesso c’è amore tra di noi. Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno sbaglio innocente“, sembra quindi che entrambi siano disposti a metterci una pietra sopra e magari il loro rapporto riuscirà ad evolversi ancora di più.

Vedremo cosa dirà Alfonso Signorini su questa nuova amicizia, molto probabilmente dirà ai concorrenti di essere entrambi incoerenti per le parole, che circa qualche ora fa, hanno utilizzato, scopriremo come reagiranno i concorrenti di fronte a queste rivelazioni.