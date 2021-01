Gianluigi Martino svela i motivi della separazione con Valeria Marini e annuncia: “So di chi è la colpa, denuncio tutti”. Ecco che cosa ha detto.

Dopo la rottura della travagliata storia d’amore con Valeria Marini, Gianluigi Martino si sfoga sulle pagine di “Oggi” raccontando come sarebbero realmente andate le cose tra di loro e di come è finita: di mezzo ci sarebbero la madre Gianna Orru e gli amici di lei. l’ex fidanzato della showgirl tuona: “Sono pronto a denunciare i responsabili“. Ecco le sue parole.

Già da qualche tempo le voci sulla presunta fine della relazione tra Gianluigi e Valeria circolavano in rete, ed erano poi state confermate dalla Marini a fine dicembre durante un’ospitata nello studio di Maurizio Costanzo nel suo omonimo Show.

La showgirl era però stata molto vaga nel raccontare i motivi della separazione, spiegando come alla base dell’addio al manager 36enne (voluto da lei) ci sarebbe stata una mancanza di rispetto da parte dell’ex nei suoi confronti, senza tuttavia entrare nei dettagli.

Sembrerebbe molto diversa invece la versione che Martino ha raccontato al magazine “Oggi” e che in queste ore sta facendo il giro del web.

Gianluigi infatti non ha avuto timore di esprimere tutta la propria rabbia, scagliandosi contro gli amici della Marini che ha definito “falsi” e contro Gianna Orru, la madre di lei, che secondo l’uomo lo avrebbero ingiustamente messo in cattiva luce agli occhi di Valeria.

La denuncia per diffamazione

Addirittura Gianluigi sta pensando ad una vera e propria denuncia per diffamazione verso chiunque abbia messo Valeria Marini contro di lui, causando così la fine della relazione tra i due.

Anche Gianna Orru, mamma della Marini, quindi, sembra sia stata tirata in mezzo in tutta questa storia, perché “ha creduto a persone che mi hanno calunniato“, come ha detto Martino. L’ex di Valeria ha infatti dichiarato sulle pagine di Oggi: “Voglio denunciare i responsabili di questa vergogna“.

I falsi amici che l’hanno ingannata

Alla base della rottura quindi ci sarebbe, secondo Gianluigi, l’atteggiamento sbagliato e scorretto dei “falsi amici” dell’ex.

Come racconta, infatti, quando ha conosciuto Valeria da subito l’uomo aveva cercato di metterla in guardia dai collaboratori scadenti e da quegli amici che si professavano veri quando in realtà non erano che persone false e meschine.

Contro queste persone Martino ha deciso di procedere per vie legali: “Alcuni si rifecero vivi con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi“, ha raccontato nell’intervista. “A questo punto ho già dato mandato al mio legale Emilio Galli di esaminare il materiale in mio possesso per procedere a una denuncia per diffamazione contro i responsabili di questa vergogna“.

Gianluigi Martino e Valeria Marini: la storia d’amore

“Io mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice“, ha fatto sapere.

L’uomo infatti oltre che essere stato l’amore per Valeria, era anche il suo manager: il 36enne infatti è ben inserito nel mondo del lavoro nello spettacolo e insieme all’attività manageriale nel passato ha anche collaborato alla realizzazione di diversi programmi televisivi e con una scuola di recitazione.

L’unione tra i due è durata circa un anno: la coppia aveva infatti annunciato pubblicamente lo sbocciare del loro amore nell’autunno del 2019.

Un’unione felice, durante la quale era stato proprio Gianluigi a spingere la Marini a riallacciare i rapporti con la propria madre dopo dei forti litigi tra le due e una separazione durata mesi. Ironia della sorte, adesso sembrerebbe essere stata proprio la madre Gianna Orru una delle principali cause dell’allontanamento della Marini da Gianluigi, come lui stesso lamenta sulle pagine di Oggi.