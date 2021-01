Chiara Ferragni preoccupa i followers: la fashion blogger infatti ha pubblicato una storia instagram in cui ha dichiarato di essere caduta e di aver temuto per la gravidanza. Ecco cosa è successo.

Un piccolo spavento per Chiara, che ha raccontato su Instagram di essere caduta e di aver richiesto subito una nuova ecografia di controllo per essere certa di non aver causato danni alla gravidanza. La Ferragni ha raccontato: "Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi nulla) ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un'altra visita di controllo". Essendo ormai quasi all'ottavo mese di gravidanza ha voluto essere certa della salute della bambina.

Dopo l’episodio e è stato suggerito di stare a riposo, non sforzarsi troppo e godersi la gravidanza che terminerà intorno a febbraio. Ancora nessuna informazione riguardo il nome della piccola sorellina di Leo, anche se ormai è tutto pronto per accogliere la nascitura mi famiglia.

Chiara Ferragni mostra il volto della bambina

Nuovo esame di routine per Chiara Ferragni che tramite l’ecografia in 4D è riuscita a vedere con chiarezza il volto della bambina. La secondogenita che l’influencer avrà con Fedez farà da sorellina al piccolo Leone, nato nel 2018. Chiara ha voluto condividere il momento toccante con tutti i followers su Instagram, trasformando i minuti dell’ecografia in un ricordo che resterà impresso per sempre nei suoi social e rendendo così i fan partecipi del momento. La nascita è prevista per febbraio e, come la Ferragni ha fatto sapere, la gravidanza fino ad adesso sta andando molto bene: come le è successo con il primo figlio Leone, per ora non ha avuto quasi mai nausea, un po’ di stanchezza in più nei primi mesi rispetto alla gravidanza precedente ma nient’altro.