Valeria Marini, storia finita con Gianluigi Martino: “Mancanza di rispetto”

Valeria Marini svela le motivazioni che stanno dietro alla scelta di troncare la sua relazione con Gianluigi Martino e annuncia: ora è single.

Valeria Marini è adesso nuovamente single: come lei stessa ha annunciato, infatti, la sua storia d’amore con Gianluigi Martino è finita. Le motivazioni? La showgirl le spiega: prima tra tutti la mancanza di rispetto. Ecco le sue parole sulla recente rottura.

La coppia, che stava insieme da circa un anno, è scoppiata. E sembra anche in modo molto brusco, dato che Valeria Marini ha riservato all’ormai ex compagno Gianluigi Martino delle parole che sono tutt’altro che di affetto e di stima.

“La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto“, ha fatto sapere durante un’intervista con Maurizio Costanzo nell’omonimo show in onda su Canale 5. Durante il famoso talk show infatti la Marini ha risposto ad alcune domande mirate al suo stato sentimentale, parlando così della sua separazione dall’imprenditore Gianluigi Martino, che è ormai diventata a tutti gli effetti definitiva.

Cosa è successo con Gianluigi Martino

Tra i due c’era già aria di crisi quando Gianluigi Martino era stato ospite a Live – Non è la d’Urso, il famoso talk di Canale 5.

In quell’occasione l’imprenditore era stato invitato nel salotto di Barbara D’Urso per lamentare una lettera di diffida spedita a lui da parte della ormai ex Valeria.

“Poiché la signora Tittocchia nonché in altre occasioni anche il signor Gianluigi Martino hanno utilizzato il nome della mia assistita non essendone autorizzati in alcun modo, la mia assistita Valeria Marini ha provveduto a diffidare entrambi dall’utilizzare il nome le vicende personali della signora Valeria Marini per farsi pubblicità in video, sul web e sulla carta stampata per trarne vantaggi di notorietà ed economici“, questo recitava il testo della lunga lettera che la Marini ha fatto pervenire in diretta Tv a Barbara D’Urso.

Le parole di Valeria Marini

Appena Valeria Marini ha messo piede nello studio del Maurizio Costanzo Show per la recente intervista subito il marito di Maria De Filippi è andato dritto al punto, provocandola sul suo ritardo: “Saluto Valeria che prima non era ancora sul palco. Mi hanno detto che sei tornata single, è perché sei sempre in ritardo“. Una vera e propria frecciatina, alla quale Valeria ha risposto prontamente di essere single per una sua decisione, aggiungendo di essere fidanzata solamente con il pubblico. Una vera e propria dichiarazione che si è esaurita nello scambio di queste battute in botta e risposta.

È in un’intervista per “Oggi” che però il volto de “Il Bagaglino” si sbottona e mette nero su bianco i motivi della separazione dall’ex, raccontando di come alla compagnia di “certi uomini” preferisca invece di gran lunga quella del suo gatto.

“La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto“, ha infatti spiegato al settimanale fondato da Angelo Rizzoli.

La showgirl nell’intervista si è liberamente sfogata a cuore aperto, ammettendo di avere avuto parecchie delusioni amorose nel corso della sua vita e parlando delle numerose volte in cui le è successo di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarla, mentre in realtà non era così. “Ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia“, ha concluso.

Per ora la Marini si è dichiarata ancora single, ma chissà se il 2021 le porterà un nuovo compagno e che sia, questa volta, quello giusto.