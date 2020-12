Il Grande Fratello Vip non si ferma a Febbraio: secondo indiscrezioni infatti, Mediaset avrebbe chiesto a Signorini di prolungare ancora la data di fine del reality. Ecco i dettagli.

Il Grande Fratello Vip non si ferma a Febbraio: secondo quanto riportato da TvBlog infatti, Mediaset avrebbe chiesto a Signorini di prolungare ancora la data di fine del reality. Dato il grande successo dei concorrenti, delle storie e gli ascolti che sta conquistano il GF Vip, sembrerebbe che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti per qualche settimana in più fino alla messa in onda di Sanremo.

Inizialmente il reality sarebbe dovuto arrivare al termine prima di Natale, ma qualche puntata fa, Alfonso aveva annunciato che invece la messa in onda era stata prolungata fino a inizio Febbraio. Ed ecco che invece, secondo diversi rumors, adesso Mediaset vorrebbe allungare ancora un pò il reality. I concorrenti all’interno della Casa di Cinecittà sono convinti che potranno tornare alla loro vita già dai primi di febbraio.

Ma a quanto pare le cose sono cambiate: la data della finale finale che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 15 febbraio, ora potrebbe essere prevista per il 26 febbraio. Un vero e proprio record per il programma, di cui Signorini si è mostrato più volte entusiasta. Nonostante lo stress, le titubanze e la voglia di tornare a vivere una vita normale, tutti i concorrenti – fatta eccezione per Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – hanno deciso di proseguire l’esperienza, festeggiando Natale e Capodanno lontano dai propri cari.

La data della finale di questa quinta edizione andrà davvero in onda venerdì 26 febbraio 2021? Un’edizione unica, non solo per la durata, ma anche per gli ascolti, i concorrenti e i colpi di scena.