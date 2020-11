Vediamo insieme chi è questo concorrente che a breve varcherà nuovamente la soglia della casa più spiata D’Italia.

Come sappiamo il programma molto seguito, ed amato, ovvero il Grande Fratello Vip, continuerà ad andare in onda fino a Febbraio.

Ma nelle ultime ore, si sta vociferando di un nuovo ingresso, o meglio di un secondo ingresso nella casa più spiata d’Italia per un concorrente particolare.

Gf Vip scoop: un ex concorrente del Grande Fratello rientra nella casa-Tutte le info

Il programma che va in diretta 24 ore su 24 dalla casa del Grande Fratello è molto amato e seguito, e come sappiamo lunedì è stato comunicato ai partecipanti che si prolungherà fino a Febbraio.

In questi ultimi giorni si stanno facendo molti nomi sui possibili nuovi ingressi nella casa del Gf, e nelle ultime ore, sembra essere arrivata la conferma dell’ingresso di un ex concorrente molto famoso.

Per il momento l’unico ingresso confermato è quello di Cristiano Malgioglio, che varcherà la soglia lunedì.

Ma lo scoop è dietro l’angolo, o meglio è stato lanciato dal direttore del giornale Nuovo, che ha dichiarato sul suo profilo social di Instagram le seguenti parole:

“Filippo Nardi tra i nuovi concorrenti del GF Vip”

Nei giorni scorsi, poi il padrone di casa del Gf Vip, ovvero Alfonso Signorini, ha dichiarato che dovrebbe entrare nella casa un campione sportivo gay, molto amato ed apprezzato da Tommaso Zorzi, senza fare il suo nome.

Sulle pagine, invece di Giornalettisimo, sembra essere confermato l’ingresso di un personaggio che ha partecipato a Temptation Island, come l’inquilina Selvaggia Roma, ed in molti vociferano sembri essere proprio Francesco Chiofalo, ovvero il suo ex compagno.