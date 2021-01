La voce che sta girando in queste ultime ore, per il programma Uomini e Donne, lascia tutti senza parole, su una possibile versione vip.

Il programma che tratta i sentimenti, e permette di conoscere persone, condotto da Maria De Filippi, è Uomini e Donne.

Vediamo insieme la voce che sta girando in queste ore, dove sembra ci sia a breve una versione completamente nuova, anche per l’orario.

Uomini e Donne: arriva la versione vip in prima serata, tutte le indiscrezioni

E’ da qualche giorno, che circolano voci sul web su una possibile nuova versione del programma Uomini e Donne.

In un primo momento, si vociferava, che per la scelta, del trono classico, da parte di Davide Donadei, potesse andare in onda in prima serata, e non come le altre volte, sempre nel solito orario pomeridiano.

Ma da oggi c’è una nuova voce, ovvero che ci potrebbe essere una vera e propria nuova edizione, come dice Amedeo Venza.

Sembra che si sta pensando ad una nuova versione, in onda la sera, sempre su Canale 5, ma solamente per personaggi famosi.

Il tutto è ancora solamente una voce, anche perché è da definirsi, ma si vocifera anche di un importante ritorno, nella veste di opinionista, ovvero Giulia De Lellis.

Si vocifera, anche che potrebbe non condurre questa versione nuova di Uomini e Donne, Maria De Filippi, ma un’altro personaggio del mondo dello spettacolo.

In molti, sul web, poi ipotizzano, o sperano, in un importante coinvolgimento di Tommaso Zorzi.

E voi cosa ne pensate di questa voce che sta circolando nelle ultime ore sul web? Vi potrebbe interessare questa nuova versione del programma?