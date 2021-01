Vediamo insieme chi vedremmo come ospite del programma Amici 20 e soprattutto chi verrà eliminato dal programma.

Il talent, che è alla ricerca di cantanti, ballerini ed attori, ovvero Amici, è giunto alla sua ventesima edizione, e sabato 9 gennaio inizierà nuovamente dopo la pausa natalizia.

Vediamo insieme le anticipazioni per questa puntata, davvero interessante.

Amici 20 anticipazioni 9 gennaio: chi viene eliminato, e quali saranno gli ospiti

Da domani, tornano i ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi, in televisione con l’appuntamento settimanale, dopo la pausa per le vacanze natalizie.

La puntata, sembra essere stata registrate da poche ore, ma già ci sono delle indiscrezioni sulla pagina AmiciNews.

Si vocifera, che ci saranno ben due eliminazioni, la prima per il canto, ed il giudice sarà Luca Dondoni.

Inizierà Raffaele che vince, mentre Arianna ha la meglio su Kika che deve abbandonare il programma.

Passando invece, alla seconda eliminazione, riguarda Riccardo Guarnaccia che ha seguito di un provvedimento disciplinare, perde la sfida e quindi deve abbandonare anche lui il programma.

Tra gli ospiti vip del programma, che potremmo vedere domani, c’è Fabrizio Moro, e come di consueto prosegue lo scontro tra Rudy Zerbi ed Arisa.

In questa puntata, stando sempre alle anticipazioni della pagina, sembra che si esibiranno tutti i ragazzi della scuola.

Per ultimo, ma non meno importante, sembra che dopo alcune lamentele di Sangiovanni, Rudy Zerbi decide di togliergli la maglia, e chiederà del tempo per decide cosa fare.

Insomma una puntata davvero molto ricca di avvenimenti e di colpi di scena, che non vediamo l’ora di vedere e capire bene tutte le dinamiche.

E voi seguite il programma settimanale di Amici? C’è qualche insegnate o allievo che vi interessa particolarmente?