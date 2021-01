Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, per la prima volta, Maria De Filippi, sul figlio, che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata e stimata, stiamo parlando di Maria De Filippi.

Vediamo cosa ha dichiarato di recente, sul figlio che letteralmente spiazzato tutti.

Maria De Filippi shock: sul figlio dichiara “Basta, ho mollato”

Come sappiamo, ieri è iniziato nuovamente il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, anche prima di quanto annunciato per la pausa di Natale, doveva infatti iniziare lunedì 11.

Domani, potremmo vedere Maria, anche con le nuove puntate del programma Amici, ma in queste ultime ore, è anche uscita una bella, e lunga intervista sulle pagine del giornale Nuovo.

In questa intervista in particolare, Maria parla apertamente del suo rapporto con il figlio adottivo.

La bravissima conduttrice, ha capito, con il passare del tempo, che il figlio aveva bisogno del suo spazio, e le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Voleva essere libero e ho capito che aveva ragione…Ho mollato…Mi ha insegnato a essere madre…”

Come spesso succede nel rapporto mamma figlio, Gabriele sà perfettamente che per lui, la mamma ci sarà sempre, in qualsiasi momento della sua vita.

Maria ha continuato dichiarando, che il loro rapporto si è fortificato molto perché, quando era un ragazzo, si parlavano molto.

Il giornale poi, ha anche parlato con Maurizio Costanzo, che ha dichiarato che il merito è suo di aver lasciato la televisione, e con il passare degli anni, Maria si è affermata sempre di più.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni che ha rilasciato sul suo rapporto con il figlio? Voi che rapporto avete?