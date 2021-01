Gf Vip, problemi legali in arrivo per Dayane Mello, in confessionale si parla di avvocati “fuori sta succedendo un casino”, ecco cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia

Dayane Mello nei guai, per la gieffina sono emersi dei problemi legali che è stata lei stessa a rivelare ai suoi compagni, la Mello durante il solito aperitivo serale è stata chiamata in confessionale ed una volta uscita è persa molto turbata, infatti ha confessato che fuori dalla casa stanno accadendo delle cose spiacevoli, la modella non ha spiegato in modo esaustivo la questione, ma ha fatto capire che si tratta di problemi legali che devono essere risolti al più presto, vediamo cosa ha rivelato.

Problemi legali per Dayane Mello? “fuori dalla casa c’è un casino”

Dayane: ” assinei agora um documento que minha empresária mandou pelo advogado deve está acontecendo alguma coisa” Não sabemos se é bom ou ruim pic.twitter.com/vp6HkOk8ma — Tropa Reality (@Tropa_Reallity) January 7, 2021

La modella brasiliana una volta uscita dal confessionale è sembrata essere molto preoccupata, come si vede dal video qui sopra, Dayane non è riuscita a trattenere l’ansia rivelando ai compagni quello che sta accadendo fuori dalla casa del Gf Vip, la Mello ha detto “Ho firmato un documento adesso che la mia manager mi ha mandato per un cambio di avvocato. Per me sta succedendo qualche cosa. Ci sarà un casino fuori” ovviamente mentre continuava a spiegare cosa stesse succedendo, la regia ha prontamente messo la musica a tutto volume per non far sentire al pubblico cosa stesse dicendo agli altri inquilini, molto probabilmente non vogliono far sapere ai telespettatori di cosa si tratta, perché una volta che la musica è partita non si sono più riuscite a sentire le sue parole.

Ovviamente i compagni si sono mostrati molto preoccupati per quanto sta accadendo, soprattutto la sua amica speciale Rosalinda Cannavò, che le è sempre stata vicina, qualche utente sul web ha ipotizzato che la questione possa essere legata alla diffida di Natalia Paragoni, come aveva rivelato Sonia Lorenzini durante la diretta con Casa Chi, dicendo che la sua amica Natalia aveva intenzione di querelare sia Dayane ma anche Giacomo Urtis, responsabili di aver fatto uscire il gossip sul presunto tradimento della Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta.

Per il momento Natalia non ha rilasciato altre dichiarazioni sulla questione, scopriremo nella puntata di stasera se la motivazione è davvero questa, non ci resta che aspettare.