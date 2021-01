Belen Rodriguez, relazione sempre più seria con Antonino Spinalbese, i due sembrano sempre più innamorati tanto da pensare di allargare la famiglia con un secondo figlio, intanto la showhìgirl incontra la suocera e la cognata, vediamo cosa è successo

Tra Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, la relazione sembra procedere a gonfie vele, nelle ultime ore la showgirl ha incontrato la suocera e la cognata, segno che questa nuova frequentazione si sta facendo sempre più seria, i due hanno ufficializzato la relazione con questo gesto e andando contro le critiche di tutti, la soubrette sembra essere davvero innamorata dell’hair stylist, tanto da dichiarare di voler allargare la famiglia avendo un secondo figlio con lui.

I due hanno ufficializzato il loro rapporto durante le vacanze natalizie, dove Belen ha conosciuto la madre e la sorella di Antonino, le due hanno dato la loro benedizione alla coppia che negli ultimi giorni è al centro delle pagine gossip. Anche Spinalbese ha conosciuto la famiglia Rodriguez, passando insieme a loro una vacanza in montagna, dove sicuramente ha approfondito i rapporti con i parenti della sua fidanzata inserendosi benissimo nel nucleo famigliare e anche i parenti di Belen hanno gradito la sua presenza e sembrano approvare la nuova coppia.

Leggi anche->Anna Tatangelo svela gli “intimi” motivi della rottura con Gigi D’Alessio

Belen Rodriguez e Antonino, pronti a mettere su famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova coppia sarebbe pronta a mettere su famiglia, su Chi si legge “un legame, quello con Antonino, che Belen ha subito messo a fuoco, sul quale ha puntato tutto, cambiando la propria vita e quella del ragazzo. Il desiderio di famiglia è forte”. Belen non ha mai nascosto il suo desiderio di allargare la sua famiglia e regalare a Santiago un fratellino o una sorellina, dopo le ultime relazioni finite male con Stefano de Martino e Andrea Iannone, la Rodriguez spera che Antonino sia l’uomo giusto per esaudire il suo desiderio di famiglia, l’uomo infatti non è ancora padre e a quanto pare anche lui avrebbe il desiderio di paternità, infatti con il piccolo Santiago l’hair staylist ha subito instaurato un bellissimo rapporto.

Leggi anche->Amadeus sul Festival di Sanremo: “Se continua così non si farà”

Per il momento i due non si sbilanciano sull’argomento ma sui social si può notare che Belen e Antonino sono sempre più innamorati, la Rodriguez sembra aver risolto i suoi problemi del passato e si è completamente dedicata al suo nuovo amore, passando insieme a lui moltissimo tempo dimostrando che l’amore vero e concreto esiste ancora.