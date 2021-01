Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi, per quanto riguarda il programma Uomini e Donne, che lascia senza parole.

Come sappiamo, Uomini e Donne è uno dei maggiori programmi pomeridiani, che intrattengono il pubblico a casa.

Ma nella puntata di oggi, succederà qualcosa di davvero particolare, vediamo meglio insieme.

Uomini e Donne: anticipazioni una corteggiatrice abbandona lo studio!

Oggi, è l’ultimo appuntamento per questa settimana, del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, e succederà davvero qualcosa di molto particolare.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, MOMENTI DI ANSIA: PIERPAOLO PETRELLI HA UN INCIDENTE ED INTERVENGONO DALLA REGIA

Andiamo a vedere, dalle anticipazioni cosa vedremmo, al centro dell’attenzione c’è il Trono Classico con Davide Donadei.

Il ragazzo, sembra che deluderà nuovamente la bella Beatrice, che per lui nutre un forte sentimento.

Maria, racconta che il bel tronista, poteva fare due esterne, ma lui ha preferito farne solamente, una, e non con Beatrice, ma con Chiara.

LEGGI ANCHE —-> BELEN RODRIGUEZ: CON ANTONIO FA SUL SERIO, SI PENSA AL SECONDO FIGLIO

Il tutto si è svolto all’interno dello studio, dove la ragazza ha deciso di far proiettare la camera di Davide.

Questa particolare esterna, scelta, ha commosso quasi tutti in studio, anche l’opinionista Gianni Sperti.

Ma, come si poteva immaginare facilmente, Beatrice non ha assolutamente accettato di buon grado, il fatto che lei sia rimasta a casa, e non è uscita, se così possiamo dire con Davide.

A questo punto, Beatrice, abbandona lo studio in lacrime, ma a quello che si dice, la reazione di Davide, non sarà quella che tutti si aspettano.

Almeno all’inizio, perché dopo poco, Davide correrà da lei per cercare di convincerla a rientrare in studio.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, al centro dell’attenzione c’è la storia tra Aurora Tropea e Giancarlo.

Quindi, come al solito ci aspetta una puntata davvero interessante, e a quanto sembra ricca di colpi di scena.