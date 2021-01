Divorzio Kim Kardashian e Kanye West: Jeffree Star si difende “quale tradimento?”

Dopo i rumors sul presunto tradimento di Kanye West nei confronti di Kim Kardashian, parla il presunto amante Jeffree Star, il guru del beauty, ecco cosa ha dichiarato

Il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West è stato ufficializzato, ma nella giornata di ieri una famosa Tiktoker, Ava Louise, aveva insinuato che il celebre guru di make-up, Jeffree Star potrebbe essere l’amante di Kanye e proprio per questo motivo, la coppia, starebbe divorziando, oggi ad intervenire sulla questione è stato proprio Jeffree, dopo aver visto il video non è riuscito a trattenere la rabbia, ecco cosa ha confessato.

Dopo le innumerevoli voci che hanno insinuato una crisi tra Kanye e Kim, finalmente i due hanno deciso di divorziare, oltre all’incredulità dei fan sulla loro rottura, sarebbe emersa anche la voce di un presunto tradimento da parte di Kanye con Jeffree, ovviamente la bomba mediatica è subito arrivata alle orecchie dello youtuber che si è difeso così “mi sono svegliato questa mattina con il telefono che esplodeva, mi sono chiesto che scandalo sarà mai successo? poi leggo sembra che Jeffree Star sia stato con Kanye West ed è per questo che lui e la moglie stanno per divorziare” poi il guro del make-up si è domandato “ma come cavolo sono arrivati a queste cavolate?ho visto che sono diventato trend topic su twitter, poi ho scoperto che una tizia su TikTok ha fatto un video che è diventato virale in cui diceva che Kanye West ha tradito la moglie con un famoso beauty guru“.

Ovviamente il famoso youtuber ha voluto chiarire la questione confermando di non aver mai frequentato Kanye e che questa storia è un’assurdità, totalmente falsa, sembra quindi che non ci sia stato nessun tradimento, almeno con Jeffree, quindi se la tiktoker non parlava di lui chi altro può essere? cosa sarà realmente accaduto tra Kanye e sua moglie?

Per il momento nessuno dei due ha fatto delle dichiarazioni in merito al presunto tradimento da parte di Kanye, vedremo se nelle prossime ore Kim o qualcuno della sorelle Kardashian vorranno intervenire sulla questione e dare una spiegazione ai loro fan.