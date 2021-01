Elisabetta Gregoraci, scatta la polemica: “Noi in lockdown, e tu?”

Scatta la polemica sui social contro Elisabetta Gregoraci a Dubai, gli hater la accusano di non rispettare le norme anti Covid, lei risponde infuriata. Ecco che cosa ha detto.

Stanno facendo sognare tanti followers le fotografie che Elisabetta Gregoraci sta condividendo da Dubai in questi giorni sui social, ma adesso è al centro della polemica: gli attacchi da parte degli haters la accusano di non aver rispettato le norme anti contagio da Coronavirus sugli spostamenti. Lei ha risposto infuriata uno ad uno ai commenti, ecco che cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci al centro del Gossip

Dopo i gossip che recentemente avevano travolto Elisabetta Gregoraci a causa della sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, adesso la showgirl di origini calabresi si gode il tempo libero in tranquillità con la propria famiglia.

La travagliata storia con l’ex velino di Striscia la Notizia era stata infatti molto chiacchierata e l’aveva posta nell’occhio del ciclone per parecchio tempo, rendendola una dei personaggi italiani più cercati sul web e non solo, fino al punto di arrivare ad un vero e proprio assalto di paparazzi fuori dalla propria abitazione.

Adesso la showgirl si trova di nuovo al centro dell’attenzione a causa delle fotografie che in questi giorni sta condividendo sui social e che documentano la sua permanenza a Dubai, città degli Emirati Arabi Uniti nella quale si trova con la famiglia.

L’ex marito Flavio Briatore infatti è partito con famiglia al seguito (Elisabetta e il loro figlio undicenne Nathan Falco) verso la capitale per motivi di lavoro: a Dubai l’imprenditore ha aperto una sede del suo famoso locale Billionaire. la Gregoraci ha passato proprio lì una lussuosa serata, per poi rientrare nella splendida location con tanto di piscina nella quale alloggia.

Le accuse degli haters

Sono tanti i followers che hanno criticato Elisabetta Gregoraci per lo sfoggio delle sue vacanze spensierate alla faccia dei fan italiani i quali invece si trovavano in quel momento nella zona rossa a causa del dpcm che per le vacanze di Natale ha limitato gli spostamenti tra regioni, ma anche all’interno del proprio comune.

Proprio per questo alcuni haters si sono scagliati contro di lei, criticandola per le sue scelte.

“Ecco un’altra a Dubai, e noi chiusi nelle regioni per il Covid“, recita il commento di una seguace sotto ad una delle foto “incriminate”.

O ancora: “Pierpaolo non ti poteva portare a Dubai, il vecchio sì“, scrive un’altra hater, riferendosi al flirt che la Gregoraci aveva avuto all’interno della Casa. Accuse alle quali Elisabetta ha risposto una ad una.

Le risposte di Elisabetta Gregoraci

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto personalmente alle accuse, spiegando come non sia residente in Italia bensì nel principato di Monaco e questo fa sì che la donna non sia sottoposta alle stesse leggi che sono vigenti in Italia.

“Non vivo in Italia, le leggi sono diverse, ogni tanto documentiamoci perché è importante“, ha infatti scritto in risposta, spiegando che la sua residenza è a Montecarlo.

A chi invece ha insinuato che la showgirl sarebbe a Dubai perché portata dal “vecchio”, riferendosi a Flavio Briatore, la Gregoraci ha risposto: “Grazie a Dio posso andarci da sola“.

Leggi anche -> Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci giocano a ping pong: sono di nuovo una coppia?

Leggi anche -> Flavio Briatore a Dubai cavia per il lancio di coltelli: “Ci vuole coraggio”

E un’ultima replica secca è arrivata anche a chi le aveva intimato di restare a Dubai: “Rimani là che è meglio. Ieri è stato bello non vedere quel sorriso finto appena ti inquadrano“, le aveva scritto un altro hater. “Puoi sempre cambiare canale“, l’ha zittito Elisabetta.

Ma ai commenti negativi si sono affiancati anche i tanti positivi, come quello di un follower che scrive: “Mancava tanta bellezza ieri sera al grande fratello” o il commento di una fan che chiede “La prossima volta porti anche me a Dubai?” e le manda poi un dolce saluto.

Insomma non solo haters, ma anche tanto affetto e supporto da parte dei numerosi fan.