Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci giocano a ping pong: sono di nuovo una coppia?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno giocato una partita di ping pong davanti a Nathan Falco a Dubai. I due stanno di nuovo insieme?

Il video che ha pubblicato l’imprenditore piemontese su Instagram è diventato subito virale. Dallo splendido scenario di Dubai ha mostrato i momenti di una partita di ping pong con Elisabetta Gregoraci, con Nathan Falco a fare da arbitro della sfida in famiglia. I due si sono riavvicinati? E’ questa la domanda che si sono posti i follower appena hanno visualizzato le immagini su Instagram. Sarebbe una novità forse inattesa per i due che nell’ultimo periodo non hanno vissuto momento esaltanti. Tutto è cominciato dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della showgirl calabrese, con tante voci dall’esterno che hanno minato la sua serenità nel gioco. Tanto che è dovuto intervenire spesso anche l’ex manager della Formula Uno per placare le polemiche. Adesso, con l’uscita di scena della Gregoraci, tutto sembra essersi sistemato, con le vacanze di fine anno della famiglia a Dubai che ha riportato la serenità, almeno all’apparenza.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme? La domanda ormai è questa, dal momento che il proprietario del Billionaire ha postato il video su Instagram che ha suscitato l’interesse generale dei follower. Che si sono posti la stessa domanda. Dalle immagini si nota lo scambio di colpi tra i due che potrebbero aver ritrovato una sintonia di coppia. O forse stanno avendo una civile convivenza per il bene di Nathan Falco che ha comunque bisogno dell’affetto di entrambi i suoi genitori dopo un periodo di lontananza della mamma. Solo il tempo ci dirà come stanno le cose, con le prese di posizione dei diretti interessati che confermeranno o smentiranno questa sensazione che il web ha avuto nelle scorse ore. Sta di fatto che i follower hanno commentato con entusiasmo lo scatto: “La famiglia la cosa più bella e importante!❤️🙏🏻” “Tornate insieme dai👏” “Che bella coppia che siete” e tanti altri ancora. Voi cosa ne pensate, i due si stanno veramente riavvicinando?