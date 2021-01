GF Vip, clamorosa indiscrezione di Pupo: un concorrente diventerà opinionista

GF Vip, arriva la clamorosa indiscrezione di Pupo: un concorrente in gioco potrebbe diventare il suo erede. Scopriamo di chi si tratta

Il celebre cantante, oggi opinionista insieme ad Antonella Elia nella trasmissione di Alfonso Signorini, si è lasciato andare in alcune considerazioni che hanno lasciato senza parole. Si tratta di un concorrente che si trova all’interno della casa e che sta facendo molto bene. In un intervista a QN il cantante toscano ha voluto ribadire che probabilmente il prossimo anno non parteciperà al programma e che a meno di ripensamenti non si troverà a spalleggiare il direttore di “Chi” nel reality più seguito nel nostro paese. Nelle ultime ore si stanno verificando tante situazioni interessanti nella casa più spiata d’Italia, con le settimane che trascorrono e la finale che si avvicina. La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco, ma tutti i concorrenti adesso pensano alla possibile vittoria.

GF Vip che scalda i motori in attesa della fase finale del programma che comincia a sentirsi, con i concorrenti che adesso puntano alla vittoria. Ma a rompere la normalità del momento ci ha pensato Pupo con le sue dichiarazioni a QN su un possibile concorrente che potrebbe prendere il suo posto come opinionista nella prossima edizione. Di chi si tratta? Il cantante fa riferimento a Tommaso Zorzi, un ragazzo di 25 anni che si sta distinguendo non solo per la sua simpatia, ma anche per un carattere allegro e positivo che piace molto alla gente. Per Pupo sarebbe il suo degno erede, per un ruolo che lui gli consegnerebbe molto. Bisognerà che lavori sulla sua permalosità, per il resto sarebbe perfetto. Questo in sintesi il pensiero del cantante, che ha confermato le sue preferenze per Tommaso, probabilmente in prima linea anche per la vittoria della trasmissione di quest’anno. Scopriremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto voi cosa ne pensate di questa idea che ha avuto Pupo?