Il film di Benigni, La vita è bella, è davvero un capolavoro che tutti noi abbiamo visto più volte, ma sapete come è cambiato Giosuè?

Stiamo parlando di uno dei film più belli e maggiormente premiati, stiamo parlando di La Vita è Bella, con Roberto Benigni.

In tanti ricordano i vari personaggi, ma sapete come è diventato il piccolo attore protagonista che interpretava il figlio di Roberto Benigni, scopriamolo insieme.

La vita è Bella: La trasformazione del piccolo Giosuè è davvero incredibile

Il capolavoro di Roberto Benigni, è stato trasmesso anche recentemente, e per la precisione il 2 gennaio, e stiamo parlando di La Vita è Bella.

Il film è ambientato durante la seconda guerra mondiale, e parla di quello che ha affrontato un padre nei campi di concentramento, e come ha affrontato tutto nel migliore dei modi, per farlo pesare poco al piccolo Giosuè e salvarlo.

Affrontano tutto, come se fosse un gioco per accumulare dei punti per arrivare al premio finale, ovvero un carrarmato vero e proprio.

Il film è uscito al cinema, per la prima volta nel 1997, e da quel momento è passato davvero molto tempo, ovvero 23 anni, ed in molti si chiedono come è diventato il piccolo protagonista.

L’attore che ha interpretato Giosuè si chiama Giorgio Cantarini ed è nato ad Orvieto nel 1992, dopo aver partecipato al film di Benigni, dopo 3 anni è stato il figlio di Massimo Decimo Mericio, nel film evento Il Gladiatore.

Qualche anno dopo, e per la precisione nel 2005 ha partecipato al programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

Giorgio, ha continuato il suo impegno come attore, ed al momento vive a New York, dove continua a lavorare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini)

E’ diventato ormai un’uomo come possiamo vedere nelle immagini che si trovano sul suo profilo social di Instagram, ma quel simpatico volto di Giosué è davvero ancora visibile.

E voi cosa ne pensate della sua trasformazione da bambino ad uomo ? Avete mai visto il film La Vita è Bella e soprattutto vi è piaciuto?