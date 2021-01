Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Stefani Orlando, lasciando tutti senza parole, sul vincitore del Grande Fratello

Come ormai sappiamo, succede sempre di tutto al Grande Fratello Vip, in questa edizione lunghissima, e questa volta la protagonista è Stefania Orlando.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato lasciando tutti senza parole, su chi vincerà il programma.

Stefania Orlando svela e dichiara: “Il finale del Gf è già tutto scritto!”

Il programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, è sempre molto amato, e con il passare dei giorni succede sempre qualcosa che cattura l’attenzione degli spettatori.

Nelle ultime ore Stefania Orlando, ha parlato con Dayane Mello, su chi potrebbe vincere questa lunghissima edizione del Gf Vip.

Loro due, sono alcune dei concorrenti che si trovano nella casa più spiata d’Italia dal mese di settembre, ovvero dall’inizio.

Anche loro, potrebbero essere due possibili vincitrici del programma, ma secondo loro, mentre parlavano, facevano dei particolari discorsi.

Per Stefania Orlando, Dayane Mello è una delle possibili vincitrici, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Io e te abbiamo avuto degli scontri ma tu meriti la finale perché nella mia testa sei da finale. Io non mando in nomination chi merita di andare avanti, nel bene e nel male, e non si tratta solo di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che io amo”.

Per la bravissima e super amata showgirl, Tommaso e Maria Teresa, sono i veri e propri intoccabili del programma, anche vedendo il grandissimo riscontro di pubblico che hanno in ogni puntata.

Continuando il suo discorso, stando a quello che dice Stefania, loro sono intoccabili, e dopo le puntate speciali di Natale e quella di Capodanno, tutti loro, che sono i più “anziani” hanno praticamente vinto.

Anche Dayane ha dichiarato che non è pronta a nominare Tommaso, ma per quanto riguarda Maria Teresa, cambia tutto.

Quindi, secondo le due donne, questi sono i nomi per la vittoria del Grande Fratello Vip, che dovrebbe terminare a fine febbraio.

La somma che verrà vinta, ovvero 100 mila euro, verrano divisi con una Onlus da loro scelta.

Secondo voi, chi è il possibile vincitore del programma, e come hanno dichiarato Tommaso e Maria Teresa sono in testa a questa lista?