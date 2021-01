Vediamo insieme tutte le anticipazioni su giochi e concorrenti per il programma I Soliti Ignoti abbinato alla Lotteria Italia di questa sera.

Come sappiamo, con oggi si chiudono tutte le festività e come da consuetudine, c’è la puntata speciale di un programma abbinato alla Lotteria Italia.

Vediamo insieme, per quanto riguarda I Soliti Ignoti, tutte le anticipazioni, molto interessanti di questa sera.

I Soliti Ignoti: Tutte le anticipazioni sulla puntata speciale della Lotteria Italia di oggi

Da tanti anni è una consuetudine che per la giornata del 6 gennaio il programma abbinato alla famosissima Lotteria Italia, faccia una puntata speciale, dove verrà estratto il biglietto super fortunato per la vincita milionaria.

Quest’anno come sappiamo il programma è quello condotto dal super amato Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti.

Il primo premio della lotteria nazionale è di ben 5 milioni di euro, e per qualcuno questa sarà una serata che non dimenticherà assolutamente.

Ma andiamo alle anticipazioni, che sono il nostro argomenti principale, per quanto riguarda la puntata di questa sera.

Ci saranno davvero molti ospiti famosi, tra i quali, Elena Sofia Ricci, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, e molti altri, che intratterranno durante la serata il pubblico a casa.

Per quanto riguarda il gioco, per arrivare a scoprire il “parente misterioso” chi vincerà, il montepremi sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Spallanzani.

Ci saranno anche vari giochi, che permetteranno di arrivare a scoprire anche i biglietti associati alle varie vincite per la Lotteria Italia.

Una serata quindi, sicuramente ricca sia per i premi che per il divertimenti grazie ai vari ospiti in studio.

E voi avete acquistato un biglietto della Lotteria Italia e questa sera potreste essere voi i super fortunati?