Flavio Briatore a Dubai cavia per il lancio di coltelli: “Ci vuole coraggio”

Flavio Briatore come non si è mai visto: in viaggio a Dubai si cala nelle vesti di “cavia” per il lanciatore di coltelli. I fan entusiasti commentano il video sui social: “Ci vuole coraggio“.

Flavio Briatore ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosi fan, stupendoli sui social con i numerosi video del suo soggiorno a Dubai, ma uno in particolare ha colpito tutti: l’imprenditore si è prestato per uno spettacolo di lancio di coltelli. I followers hanno commentato entusiasti la clip pubblicata su Instagram: “Bravo, ci vuole coraggio“.

Viaggio di famiglia a Dubai

Il viaggio per lavoro di Flavio Briatore nella capitale degli Emirati Arabi Uniti si è trasformato in un pretesto per poter passare anche del tempo insieme alla famiglia, specialmente dopo tutte le polemiche ed i gossip che hanno coinvolto la ex moglie Elisabetta Gregoraci durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip 5.

Nonostante Briatore e la Gregoraci siano separati ufficialmente ormai dal dicembre del 2017 infatti, la ex coppia è restata in buoni rapporti, soprattutto per salvaguardare il piccolo Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010 dalla loro unione e che infatti ha solo 11 anni.

E così il volo a Dubai per seguire gli affari del Billionaire, il noto locale che Briatore ha aperto anche nella città araba, è diventato un’allegra scampagnata di famiglia.

Non sono mancati i video e le fotografie scattate sia da Flavio che da Elisabetta per rendere partecipi i rispettivi followers del loro viaggio e che hanno ovviamente ottenuto valanghe di like.

Ma un video in particolare, l’ultimo ad essere stato pubblicato, ha fatto particolarmente parlare perché del tutto inaspettato: chi si aspetterebbe che uno dei più ricchi imprenditori italiani si sarebbe potuto mettere a disposizione per fare da “cavia” ad un lanciatore di coltelli durante una serata di spettacolo?

Flavio Briatore tra i coltelli

Il video è da brividi, specialmente per i più fifoni: Briatore, con alle spalle la struttura nella quale i coltelli si incastonano una volta lanciati, aspetta che questi vengano tirati dal lanciatore, che deve avere una mira precisissima ed alle spalle tanto allenamento per essere sicuro di non fallire il tiro ed evitare così di ferire chi si trova davanti.

Per fortuna il numero si risolve nel migliore dei modi: tutti i coltelli finiscono dove devono finire e il pubblico scoppia in un grande boato al quale segue uno scrosciante applauso.

Leggi anche -> Flavio Briatore con Nathan a Dubai, è polemica: “Perché non indossa la mascherina”

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci è uno spettacolo a Dubai: “Sei una donna meravigliosa”

Un sospiro di sollievo una volta finito il numero per l’imprenditore quindi, considerato che l’esibizione avrebbe potuto essere potenzialmente mortale, o comunque pericolosa. Ironicamente la compagnia autrice dello spettacolo, che Briatore tagga anche in didascalia al post, si chiama “deadly game“, letteralmente “gioco mortale”.

“Sei coraggioso“, gli hanno scritto nei commenti i tanti fan, “Io non avrei mai avuto il coraggio”. E c’è anche chi, ironico, ci ha scherzato su: “Se sbaglia non lo paghi, quindi sarà precisissimo“. Inutile dirlo, oltre ai commenti il post ha ricevuto anche tantissimi like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)