Elisabetta Gregoraci è uno spettacolo a Dubai: “Sei una donna meravigliosa”

Elisabetta Gregoraci, il post su Instagram ha catturato l’attenzione dei suoi follower rimasti senza parole davanti alla sua bellezza. Scopriamo perché

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche, oltre alla sua bellezza e sensualità che continua a far innamorare i suoi follower. C’è da dire che per lei in quest’ultimo periodo non si placano le polemiche. Ad ogni sua pubblica apparizione, dal momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ci sono critiche anche forti, che a volte rasentano l’offesa. Prima ci sono state delle forti perplessità sulla possibile relazione all’interno della casa con Pierpaolo Pretelli, poi i rapporti con l’ex compagno Flavio Briatore ed il suo ruolo di madre del piccolo Nathan Falco. Per non parlare delle accuse che le sono state rivolte dai suoi ex, che hanno innescato delle vere e proprie bombe che hanno solo acceso nuove polemiche. Insomma, non è stato un 2020 fortunato per la bellezza calabrese, che tra l’altro ha dovuto abbandonare anche la casa del GF per sua volontà. Infatti quando ha saputo del prolungamento del programma fino a febbraio ha comunicato di voler abbandonare il programma perché non se l’è sentita di restare lontana da Nathan Falco durante le festività natalizie e di fine anno. Ma anche dall’uscita dalla casa del Grande Fratello per lei non sono mancate le polemiche. L’ultima si è accesa proprio su Instagram con la pubblicazione del suo post in bikini dallo splendido scenario di Dubai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorni di vacanza insieme a Flavio Briatore e Nathan Falco a Dubai. Negli Emirati Arabi la showgirl è stata insieme all’ex compagno ed al figlio, approfittando di qualche giorno di sole e mare. Il post che ha pubblicato ha scatenato le polemiche di alcuni follower che hanno criticato questa sua scelta: “Come mai sei a dubai? Qui siamo in piena pandemia…mah” ha scritto qualcuno, mentre altri commenti dello stesso contenuto si sono susseguiti sotto il post. Foto che però è stata apprezzata dalla maggioranza dei suoi follower che non hanno badato a queste polemiche, soffermandosi piuttosto sulla sua straordinaria forma fisica e delle curve bollenti che hanno fatto perdere il fiato ai suoi fan che restano tantissimi. Nella foto in bikini ed occhiali da sole scuri la showgirl è stata definita irresistibile, con un sorriso che ha mostrato ancora una volta il perché Pierpaolo Pretelli fosse così pressante nei suoi confronti. Senza alcun rimpianto per quel che non è stato all’interno della casa, la showgirl ha voluto mantenere la sua linea per tutta la durata del programma, non cadendo nella tentazione e rispettando il piccolo Nathan che non avrebbe compreso certi atteggiamenti. Foto che in ogni caso abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti dopo il successo che ha ottenuto sul web.