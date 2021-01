GF Vip, Walter Zenga risponde alle accuse del figlio Andrea: il furioso post su IG

Arriva la risposta secca sui social da parte di Walter Zenga a ciò che il figlio Andrea ha detto su di lui al GF Vip: ecco le sue parole furiose.

Walter Zenga ha replicato alle parole pronunciate dal figlio Andrea nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, e per farlo ha deciso di utilizzare i social. È proprio attraverso Instagram infatti che l’allenatore ha deciso di fare sentire la propria voce sull’argomento. Ecco che cosa ha risposto.

Le accuse di Andrea Zenga verso il padre

Dopo averne già ampiamente parlato durante la sua partecipazione in trasmissione da Barbara D’Urso e a Temptation Island Vip, Andrea Zenga è tornato a raccontare il suo difficile rapporto con il padre Walter anche davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5, a cui ha regalato nuovi dettagli e sviluppi.

“Non ho ricordi di infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello: nei momenti importanti della mia vita lui non c’era, io penso a chi c’è stato“, ha detto Andrea ad Alfonso Signorini, che in puntata lo ha incalzato a parlare dell’argomento ammettendo di sapere che il padre di Andrea è un uomo buono e di non riuscire a spiegarsi così le motivazioni del suo comportamento. “Come può un padre mancare così nella vita di suo figlio?“, gli ha infatti chiesto. Domanda alla quale Andrea non ha risposto, ma che ha suscitato in lui una reazione emotiva di sfogo.

Il gieffino e il padre non si sono visti né sentiti per ben dodici interi anni delle loro vite. Si erano incontrati recentemente per il matrimonio del fratello maggiore ma tra di loro lo scambio era stato minimo: solo qualche parola di circostanza, niente di più profondo.

Come ha raccontato ad Alfonso Signorini, Andrea non ha mai sentito il bisogno di andare a cercare il padre e questo non gli manca affatto.

Dopo aver spiegato come il padre non ci sia mai stato nella sua vita, nemmeno nei momenti più importanti, l’ex concorrente di Temptation Island Vip ha fatto sapere che comunque non vuole passare per vittima, perché: “Non è un obbligo essere padri, è un desiderio: non posso fargliene una colpa“, aggiungendo: “A 27 anni non mi basta un rapporto fatto di un messaggio al mese, voglio qualcosa di più“.

Accuse pesanti, alle quali il padre Walter ha replicato con un furioso post Instagram.

Leggi anche -> Gf Vip: Giulia Salemi nei guai, fan furiosi per le frasi velenose

Leggi anche -> GF Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello: il bacio appassionato sotto il vischio

La risposta di Walter Zenga

Sembrava inizialmente che il padre preferisse il silenzio piuttosto che una risposta pubblica al figlio ma nelle ultime ore è apparso sul suo profilo privato di Instagram un post eloquente.

L’allenatore non si è espresso con parole proprie ma i suoi sentimenti li ha affidati ad una frase trovata sul web, che ha ripostato sul social e che fa diretto riferimento alla situazione che l’ha travolto nelle ultime ore: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia“. Un post dedicato in particolar modo, come Walter scrive in didascalia, a “tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere“.

Sicuramente è quindi un commento sulla questione, ma le parole di Zenga fanno chiaramente capire come l’allenatore preferisca tenere la propria vita privata lontano dalle telecamere e dal gossip.