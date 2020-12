Complice l’aria natalizia e il vischio, nella notte è scattato un bacio molto passionale tra Andrea Zenga e Dayane Mello.

Complice l’aria natalizia e il vischio, nella notte è scattato un bacio molto passionale tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Il Grande Fratello infatti ha deciso di posizionare in casa un vischio in modo da far divertire i concorrenti a sfidarsi con baci da record. Il GF ha comunicato ai concorrenti di doversi mettere alla prova con baci di almeno 10 secondi sotto al vischio ogni volta che suona una sirena: “Mettete in pratica il vostro talento attoriale e regalate al pubblico dei memorabili baci holliwoodiani. Come sempre il GF terrà conto dell’impegno di ognuno di voi e se lo meriterete potrebbe farvi una sorpresa speciale!” questo il comunicato degli autori ai concorrenti e così sono iniziati i baci. Dopo il tanto atteso avvicinamento tra Giulia Salemi e Pierpaolo, nella notte tra il 26 e il 27, è arrivato il bacio tra Andrea e Dayane.

Tutto è nato da uno scherzo di uno dei gruppi – con la complicità di Dayane Mello – che ha cercato di portare Zenga sotto al vischio per baciarlo. Nei giorni precedenti infatti alcuni concorrenti alludevano a uno strano avvicinamento tra Mello e Zenga.

Il bacio tra Andrea e Dayane

Con la complicità di tutto il gruppo e di Pretelli, che ha fatto finta di suonare la sirena del vischio, i ragazzi sono fuggiti sotto la pianta chiamando ad alta voce proprio Zenga: “Vieni che perdiamo la prova”, che si è ritrovato accerchiato dai concorrenti ed ha baciato Dayane Mello. Ma il gesto di Dayane non convince Giulia e così la modella con aria di sfida, torna sotto al vischio dove replica il bacio con Andrea Zenga.

Ma questa volta qualcosa è cambiato e il bacio, prima dato a stampo, si è trasformato in un incontro appassionato e lungo. Insomma, una prova molto apprezzata dai concorrenti della casa che sta svegliando silenziosi istinti e desideri e che sta riscuotendo un grande successo tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Dopo il bacio Dayane è fuggita in camera, mentre Pierpaolo e Giulia si scambiano un altro tenero bacio tra gli applausi dei coinquilini.

Il bacio tra Giulia e Pierpaolo

Tutto è successo durante un gioco che è diventato un grande classico del Grande Fratello Vip: al suono della sirena nella Casa, due tra i concorrenti devono darsi un bacio sotto al vischio. È stato proprio il gioco a scatenare il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che si sono dati due volte: il primo come lo prevedeva la prova settimanale, sfiorandosi le labbra (sotto al vischio ad esempio si erano baciati anche lo stesso Pretelli e l’influencer Tommaso Zorzi) e il secondo invece, inaspettato, con tutta la passione che possono provare due persone una attratta dall’altra.

Dopo il primo bacio nella norma, infatti, a mettere la pulce nell’orecchio ai due era stato proprio Tommaso Zorzi, che ha avvertito l’attrazione e capito al volo che la coppia avrebbe avuto bisogno di una piccola spinta. Per sbloccare la situazione “stagnante”, Zorzi ha proposto così il secondo bacio allo squillare della sirena seguente, in contemporanea a quello tra Giacomo Urtis e Mario Ermito.