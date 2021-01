Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore Stefano De Martino su Belen Rodriguez che ha lasciato tutti senza parole.

La loro relazione, e la fine, ha generato davvero tantissimo gossip, stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore Stefano.

Stefano De Martino e la confessione che spiazza su Belen Rodriguez

In queste ultime ore, si è molto parlato della fine di una bellissima storia d’amore, ovvero quella che c’era tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Il ballerino e presentatore del programma Stasera tutto è possibile si è raccontato a cuore aperto sulle pagine del giornale Chi.

Il programma lo potremmo nuovamente in televisione a partire dalla prossima settimana, e per la precisione dal 12 gennaio.

Stefano ha parlato tranquillamente della sua relazione conclusa con Belen, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova”

Papà Stefano ha passato la notte di Capodanno in compagnia del piccolo Santiago, che invece nei giorni di natale è stato con mamma Belen.

Tra i due ci sono buoni rapporti, anche per il bene di Santiago, che è la cosa principale, e come giusto che sia.

Tornando a parlare della sua vita lavorativa, Stefano ha dichiarato che è stato difficile tornare alla conduzione di Stasera tutto è possibile, anche per i vari tamponi che ha dovuto fare, e le regole da seguire per evitare contagi.

Ha anche confessato, che la mancanza del pubblico si è sentita, ma fortunatamente in studio c’è un bellissimo rapporto con gli altri colleghi, che cerca di limitare questa mancanza.

Stefano ha anche dichiarato che la sua partecipazione nella super seguita fiction, Che Dio ci aiuti 6″ è stata molto piacevole, ed ha interpretato se stesso.

Insomma la fine dell’amore tra Belen e Stefano non è stata così complicata, anzi sembra che tra i due i rapporti siano più che amichevoli.

E voi cosa ne pensate delle parole che ha dichiarato alle pagine di Chi Stefano De Martino? Seguite il programma che conduce Stasera tutto è possibile?