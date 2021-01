Vediamo insieme le voci che stanno girando sulla soap opera Il Paradiso delle Signore dove sembra che Vittorio e Marta si lasceranno.

La soap opera che va in onda sulla Rai, ovvero Il Paradiso delle Signore, è davvero molto amata e seguita, ed ogni puntata fa il pieno di ascolti.

Ma vediamo insieme alcune anticipazioni per quanto riguarda la storia tra due personaggi molto amati, ovvero Vittorio e Marta.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Vittorio e Marta si lasciano? Scopriamo la verità

E’ una delle soap opera maggiormente seguita degli ultimi anni, e va in onda sulla Rai, stiamo parlando ovviamente del Il Paradiso delle Signore.

Si era fermata per il periodo delle festività natalizie, ma da ieri è iniziata nuovamente, e sembra che ci saranno degli enormi colpi di scena.

Anche perché, si vocifera che una delle coppie maggiormente amata dal pubblico, ovvero quella formata da Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) potrebbe mettere fine alla loro relazione.

Nelle prossime puntate, infatti, Vittorio e Beatrice andranno a vivere insieme, e che lui si affezionerà ancora di più a lei e ai suoi figli, suoi nipoti.

La coppia, negli anni passati, è stata anche fidanzata, quindi ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena con un ritorno di fiamma.

La Contessa, ha paura che il bel Vittorio si affezioni troppi ai bambini, che con Marta non può avere.

Tra le varie anticipazioni della soap opera, poi si scopre anche che Adelaide si scontrerà in modo pesante con Vittorio e Beatrice.

Insomma, ci aspettano delle puntate davvero ricche di avvenimenti, e per il momento non possiamo ancora sapere se Vittorio e Marta resteranno insieme oppure no.

Secondo voi, che cosa deciderà il bel Vittorio nei confronti delle due donne? Chi alla fine resterà con lui?