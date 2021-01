GF Vip, la confessione di Giulia Salemi: “Mi sto innamorando di Pierpaolo”

GF Vip, arriva la confessione di Giulia Salemi che tutti aspettavano: la showgirl ed ex modella si è confidata con l’amico Andrea Zelletta

Nella casa del Grande Fratello è definitivamente scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sono ormai settimane che la loro storia d’amore va avanti quasi senza freni. Tra baci passionali ed abbracci, i due sembrano davvero intenzionati a portare avanti la loro relazione, magari anche con la fine della trasmissione. Un po’ come è accaduto lo scorso anno tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno visto nascere il loro amore all’interno della casa ed oggi sono felicemente fidanzati parlando anche di possibile matrimonio nel loro futuro. Cosa accadrà tra i due nei prossimi mesi è difficile dirlo adesso. Ma quello che sembra ormai certo è che tra i due ci sia amore vero, a dispetto di quanto detto sia da alcuni componenti all’interno della casa che da parte dell’opinione pubblica.

Gf Vip che regala sempre emozioni e colpi di scena. In tanti si sono chiesti quale possa essere la reazione di Elisabetta Gregoraci a questa storia, anche se l’ex di Briatore ha sempre affermato di trovare in Pierpaolo solo un amico e che tra di loro non ci fosse null’altro. La storia nella casa intanto va avanti, e nelle scorse ore Giulia ha fatto una confessione all’amico Andrea Zelletta. Seduti su un divano nella casa, e discutendo dei propositi per il nuovo anno, la showgirl si è lasciata andare ad una frase che non è passata inascoltata: “Intanto io mi sto innamorando”. Il riferimento è chiaro alla relazione che sta vivendo con Pierpaolo, avendo probabilmente superato le sue paure iniziali che la frenavano, in quanto aveva paura di rimanerci male. Ci è andata con i piedi di piombo, ma adesso sembra essere proprio presa dalla storia che sta facendo emozionare tutti i fan della coppia che sperano che tra i due non sia solo una storia passeggera.