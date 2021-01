Selvaggia Roma, la foto in bikini infiamma Instagram: “Una bellezza illegale”

Selvaggia Roma ha augurato una buona giornata ai suoi follower con una foto che ha evidenziato le sue curve e che ha fatto il giro del web

La modella ed influencer ha postato una foto che messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano indifferenti sul web. La sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip di quest’anno non è stata molto lunga e positiva. Nella trasmissione di Alfonso Signorini infatti non è riuscita a dare il meglio di se, con alcune polemiche con i concorrenti ed alcuni suoi comportamenti che proprio non sono piaciuti al pubblico. Ma allo stesso tempo è emersa la sua forte sensualità, oltre ad una bellezza mozzafiato e delle curve che hanno fatto perdere la testa. Insomma, non proprio tutta da buttare la sua apparizione televisiva. Con i consensi che per lei sono arrivati comunque sul web, in particolar modo su Instagram con i suoi follower che hanno continuato a seguirla con passione.

Selvaggia Roma ha postato una foto su Instagram per augurare una buona giornata ai suoi follower. Uno scatto in bikini in barca, probabilmente inerente al periodo estivo, che ha fatto in pochi minuti il giro del web, ha raccolto una pioggia di like e di commenti. Tanti i follower che si sono detti pazzi di lei dopo lo scatto di una sensualità assoluta che ha infiammato Instagram. In pochi minuti infatti si sono letti tantissimi commenti allo scatto, il più evidente ha recitato: “Sei di una bellezza illegale”. A testimoniare la grande popolarità raggiunta ma anche la passione che i follower hanno nei suoi confronti. Scatto che è stato davvero molto apprezzato, così come lo sono stati anche i precedenti che la modella ed influencer ha pubblicato in questo periodo. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare anche stavolta a voi dopo i successi raccolti su Instagram.