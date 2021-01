Vediamo insieme le anticipazioni, per la fiction Che Dio ci aiuti 6, del 10 gennaio, che è sempre molto amata e seguita.

La fiction, che vede tra le interpreti Elena Sofia Ricci, ovvero Che Dio ci Aiuti, è sempre molto amata e seguita, e la puntata di ieri sera, la prima della nuova serie ha riscosso un enorme successo.

Vediamo insieme le anticipazioni per quanto riguarda la prossima puntata, che si prevede sempre scoppiettante e super interessante.

Che Dio ci aiuti 6: Anticipazioni sulla puntata del 10 gennaio

La puntata che è andata in onda ieri, della fiction Che Dio ci Aiuti 6 è stata già piena di avvenimenti e di colpi di scena.

Come prima cosa, il convento si è trasferito ad Assisi, la città natale di Suor Angela, e Monica è tornata in convento.

Ma cosa potremmo vedere nella puntata che andrà in onda, in via del tutto eccezionale il 10 dicembre?

Azzurra, è pronta a diventare novizia, ma aver incontrato Penny, la sconvolge, e mentre Nico e Ginevra pensano di convolare a nozze, l’arrivo di Monica sembra far vacillare tutto.

Anche perchè il ragazzo non sembra del tutto indifferente al fascino della sua ex fidanzata, ma Monica nel frattempo è cambiata ed è diventata completamente apatica.

E nella puntata che vedremmo eccezionalmente in onda il 10 gennaio, Suor Angela aiuterà un’ uomo che ha dei vuoti di memoria, come sta succedendo a lei.

Mentre per la coppia formata da Nico e Ginevra, arriverà la parola fine, il ragazzo ci proverà in mille modi di riconquistare la sua amata.

Monica, invece, cerca di reagire ma sembra non riuscirci e resta apatica in convento, facendo preoccupare tutti.

Erasmo e Ginevra, poi cercheranno tutti e due un lavoro ed entreranno in competizione tra di loro.

Nico, nel frattempo proverà anche ad uscire con altre ragazze, e Suor Angela, sembra che riceverà delle informazioni sul suo passato.

Insomma, come sempre una puntata davvero ricca di avvenimenti, e chissà se Monica riuscirà a tornare al lavoro in ospedale?

Per scoprirlo non ci resta che vedere la seconda puntata che andrà in onda domenica 10 gennaio su Rai 1.