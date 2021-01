Barbara D’Urso, la rivelazione ai follower di Instagram: “Poche ore ancora”

Barbara D’Urso ha lanciato un messaggio ai suoi follower di Instagram in questi giorni di assenza dalla televisione. Scopriamo cosa ha detto

La sua assenza dalla televisione è molto avvertita dai fan che non si perdono nessuna sua uscita nei programmi che conduce ormai da anni. Le vacanze natalizie e di fine anno le hanno concesso di staccare la spina in un 2020 davvero molto difficile anche per lei, con in primo piano l’emergenza Coronavirus che ha raccontato sin dalla sua prima comparsa nel nostro paese. Un anno fa la situazione in Italia ancora non era degenerata, con la scoperta del paziente uno di Codogno che ha gettato l’Italia nello sconforto con una prima fase del contagio che ha avuto dei caratteri anche drammatici. La conduttrice napoletana ha portato avanti in questi mesi tante edizioni dei suoi programmi con aggiornamenti che hanno lasciato gli spettatori incollati allo schermo. Per lei sono arrivate le meritate vacanze invernali, e adesso prepara il suo rientro.

Barbara D’Urso ha pubblicato una serie di post su Instagram che hanno raccontato gli ultimi giorni di vacanza, con i follower che non hanno potuto fare altro che ammirare la sua forma fisica e leggere i messaggi che di volta in volta ha riservato ai suoi follower. Che come sempre si dividono tra quelli che la amano e la difendono sempre e comunque e quelli che invece la detestano e la criticano per qualsiasi post proponga su Instagram. In ogni caso il suo profilo resta seguitissimo, e con numeri da vera influencer del web. Nell’ultimo post ha aggiornato i suoi follower sul rientro in televisione: “Ancora poche ore” ha scritto. Infatti da domenica 10 gennaio la conduttrice tornerà con i suoi appuntamenti “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso”. Poi da lunedì 11 si ripartirà anche con il tradizionale appuntamento di “Pomeriggio Cinque”. Pochi giorni ancora ed i follower non dovranno più aspettare, con il ritorno di una delle regine della conduzione su Mediaset che contende lo scettro a Maria De Filippi. Voi, tra le due, chi preferite?